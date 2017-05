Radio Dead, la radio che trasmette solo musica di artisti scomparsi

Penk ha poi continuato: “Quando mi sono messo al lavoro per creare la radio mi ha sorpreso di quanto lunga fosse la lista delle stelle della musica morte. E di quanto fosse triste che molte di loro non fossero più trasmesse. Non vi è nulla di sbagliato o deprimente in Radio Dead, è solo una celebrazione di artisti straordinari che ci hanno lasciato musica meravigliosa, è un modo per non dimenticare la grande musica che ci hanno regalato.“

Per ascoltarla, CLICCA QUI

