Carlo Conti e Vanessa Incontrada presentano i Wind Music Awards 2016 sul palco la musica italiana e tanti  ospiti nazionali e internazionali

In occasione del decimo anniversario dei Wind Music Awards, l’evento che premia la musica italiana, due le serate di musica e spettacolo che si terranno il 6 e il 7 giugno nella splendida cornice dell’Arena di Verona e saranno trasmesse su Raiuno il 7 e l’8 giugno, a condurre le serate , ancora una volta saranno Carlo Conti e Vanessa Incontra.

Ai Wind Music Awards, saranno premiati quegli artisti italiani che, tra maggio 2015 e maggio 2016 (ma attenzione si tiene conto della data di pubblicazione dell’album o del singolo per cui quelli usciti prima di maggio non ci andranno ndr), hanno conquistato con i loro album i dischi d’oro, platino e multiplatino e con i loro i singoli le certificazioni “platino” e “multiplatino”. Tantissimi i cantanti che si alterneranno sul palco, ci saranno: Emma, Elisa, Nek, J-Ax e Loredana Bertè The Kolors e Briga “nati” nel talent di Maria De Filippi; i “capitani coraggiosi” Gianni Morandi e Claudio Baglioni, i Pooh che festeggiano i 50 anni di carriera, si dice, prima di dare l’addio alle scene. E ancora Laura Pausini, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Francesca Michielin, Max Pezzali, Benji e Fede, Gianna Nannini, Giusy Ferreri, Baby K, Luca Carboni, Ligabue, Biondi, Gemi Taiz.

Ai Wind Music Awards non mancheranno ospiti nazionali e internazionali. Ci saranno Alessandra Amoroso , i Modà, Guè Pequeno, Max Gazzè, Francesco Renga, Fedez, Fabri Fibra, Clementino, Gemitaiz, Alex Britti. E poi Francesco De Gregori, Renato Zero, Ron, Zucchero e Negramaro. Il cast dei Wind Music Awards è ricco e variegato. Tra gli ospiti anche i ragazzi de Il Volo, il duo Urban Strangers, Fiorella Mannoia, Lorenzo Fragola e Alvaro Soler. Grande attesa per la popstar Ariana Grande che presenterà il suo disco “Dangerous Woman” poi Alan Walker e Dua Lipa. Per tutti quindi l ’appuntamento con la decima edizione dei Wind Musi.c Awards presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada è per martedì 7 e mercoledì 8 giugno, in prima serata, su Raiuno!

