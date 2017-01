Consensi per Il Volo al Palladium di Londra

Ancora un successo per Il Volo al Palladium di Londra il 3 giugno scorso, sold out per l’occasione. Una carriera internazionale ricca di successi nonostante la giovane età dei componenti composto da due tenori (i siciliani Piero Barone e Ignazio Boschetto) e un baritono (l’abruzzese Gianluca Ginoble) che vantano fra l’altro esibizioni accanto a star del calibro di Barbra Streisand, Celine Dion e Placido Domingo, la partecipazione al Nobel Peace Prize Concert, e centinaia di concerti in tutto il mondo. Vincitori del Festival di Sanremo 2015 col brano Grande Amore hanno poi partecipato in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest, dove hanno raggiunto il terzo posto con lo stesso brano.

Sul palco del Palladium di Londra , Il Volo ha presentato i suoi più grandi successi e alcune canzoni del nuovo album “L’amore si muove”.

Redazione