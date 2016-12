“Other People” è il nuovo singolo di LP

Con “Lost On You” LP, l’Artista rivelazione dell’anno, ha trionfato in tutte le classifiche raggiungendo la prima posizione della Chart Radio per ben 4 settimane e di Shazam per ben 10. N.1 iTunes (singolo ed Ep), Doppio Disco di Platino, ora torna con “Other People”.

Other People ribadisce lo stile inconfondibile sprigionato da LP con il brano Lost On You: il fischio inconfondibile, la cadenza di una ballad nostalgica e graffiante sotto le sferzate di chitarre acustiche.

LP sarà in concerto per un unica data italiana il 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano

Redazione