Il video “Rinascendo” di Valerio Scanu raggiunge 1milione di visualizzazioni – Guarda il VIDEO

Il video Rinascendo di Valerio Scanu raggiunge il prestigioso e ambizioso traguardo di un milione di visualizzazioni. Il video che vede Valerio cimentarsi in un passo a due insieme alla bravissima Samantha Togni, popolare coach di Ballando con le Stelle, accompagna il terzo singolo tratto dall’album “Finalmente Piove” e arriva dopo il brano omonimo presentato al Festival di Sanremo 2016 certificato platino dalla FIMI/Gfk e dopo il singolo Io Vivrò (senza te), certificato oro. Ma quello che colpisce oltre le visualizzazioni sono i tanti Like a fronte di pochissimi No Like che quantificano il grado di apprezzamento da parte degli utenti del “Tubo”.

La notizia, dalla pagina Facebook del cantante:

Oltre 1 MILIONE di visualizzazioni per #Rinascendo

E ringrazio VOI per gli anni

che AVETE saputo regalarmi

Camminare sempre al fianco mio

che facile non è mai stato

Per ogni inverno ogni estate

TROVARVI sempre accanto al passo mio

GRAZIE ❤️ E naturalmente ricordiamo l’appuntamento natalizio con Valerio Scanu: Sabato 17 dicembre 2016 sarà infatti in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi) con lo speciale spettacolo Finalmente Piove… Anche a Natale live. tanta musica, ospiti e divertimento 👉 http://bit.ly/FinalmentePioveANatale Redazione