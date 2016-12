Rai1: vince la Finalissima di Tale e Quale Show Deborah Iurato che canta Listen di Beyoncé: GUARDA VIDEO

La Finalissima di Tale e Quale Show su Rai1 di Ieri sera 25 novembre 2016 è stata vinta da Deborah Iurato al televoto mentre la Giuria (Loretta Goggi, Claudio Amendola, Enrico Montesano e Nino Frassica – chiamato in veste di quarto giudice), aveva individuato come vincitrice della puntata Giulia Luzi perfetta nell’imitazione di Arisa, mettendo poi alla posizione 12) Leonardo Fiaschi-Max Gazzè, 11) Manlio Dovì-Adriano Celentano, 10) Enrico Papi-Loretta Goggi e Francesco Cicchella-Michael Jackson, 8) Massimo Lopez-John Lennon, 7) Bianca Atzei-Ornella Vanoni, 6) Davide Merlini-Al Bano Carrisi, 4) Silvia Mezzanotte-Liza Minnelli, 3) Tullio Solenghi-Giorgio Faletti, 2 Deborah Iurato-Beyoncé, 1 ) Giulia Luzi-Arisa

Ma sommando i voti complessivi della Giuria a quelli del Televoto si sono ribaltati i risultati a favore della Iurato già vincitrice del talent Amici nel 2013 e con un buon seguito di fan ancora adesso, esperti quindi al televoto che le hanno regalato la vittoria.

Classifica Finale:

Alla posizione 12) Lopez, 11) Mario, 10) Solenghi, 9) Dovì, 8) Fiaschi, 7) Mezzanotte, 6) Atzei, 5) Luzi, 4)) Cicchella, 2) Merlini.

In vetta alla classifica Deborah Iurato con Listen di Beyoncé

che dedica il premio alla sua famiglia: “Dedico questo premio alla mia famiglia e alle persone che mi hanno sostenuto in questo percorso“ ha detto al termine della puntata. A lei vanno i 25mila euro in palio che saranno devoluti alla Protezione Civile per le zone terremotate, come sottolineato da Carlo Conti, il quale ha ricordato anche le popolazioni colpite dall’alluvione che ha devastato Liguria e Piemonte.

Audience: La finalissima del Torneo 2016 di Tale e Quale Show ha conquistato 5.315.000 spettatori pari al 24.4% di share

Tra il pubblico ad applaudire ieri era presente anche il Campionissimo2015 Valerio Scanu che vinse la passata edizione con una imitazione magistrale di Pavarotti e le cui imitazioni vengono ricordate e restano tra le più riuscite della storia del programma

Redazione