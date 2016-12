Amadeus ritorna in prima serata su RaiUno con Music Quiz: nella prima puntata tra i Vip in gioco anche Valerio Scanu

Annunciato come una delle novità del palinsesto TV di RAI 1, Music Quiz (a marchio Endemol Shine), rappresenta, oltre che un’altra sfida per Amadeus dopo la seconda stagione di “Stasera tutto è possibile” su Rai2 appena conclusa, il ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai.

Quattro, almeno per il momento, sono le puntate previste per Music Quiz che, a partire dal prossimo 16 dicembre 2016, darà il ‘cambio’ a “Tale e Quale Show”, la trasmissione condotta da Carlo Conti che il venerdì precedente, 9 dicembre, chiuderà questa stagione con lo speciale tutto natalizio dal titolo Natale e Quale Show.

Meccanismo di gara: Due squadre, formate da quattro personaggi famosi, si sfidano a colpi di giochi musicali, tentando di indovinare i titoli delle canzoni, talvolta riprodotte in studio anche dal vivo, o, più semplicemente, dovranno indovinare titoli di canzoni, nomi di cantanti e band. E’previsto anche il coinvolgimento dei telespettatori da casa e delle persone presenti in studio.

L’obiettivo dei VIP in gara sarà quello di accumulare più punti possibili in vista della sfida finale.

I VIP tutti molto popolari, attinti dal mondo dello spettacolo e della musica, che giocheranno nella prima puntata saranno: Sergio Assisi e Fatima Trotta appena reduci dall’ultimo Tale e Quale Show, Manuela Arcuri, Valerio Scanu, Marcella Bella, Fausto Leali, Luca Ward, Giancarlo Magalli e Filippa Lagerback.

Accanto ad Amadeus, debutterà il “Dj di Music Quiz”, lo sconosciuto Dj Melo S, all’anagrafe Carmelo Sarda.

