INTERVISTA a Michał Szpak: Concerto a Londra e intervista realizzata dai Fan

Le pagine Fan internazionali Michał Szpak UK & Australia Fan Club e Michał Szpak – International Fan Club sono riusciti a organizzare un incontro con Michal Szpak e ad intervistarlo dopo il concerto che si è tenuto a Londra il 26 novembre 2016 al 02 Shepherd’s Bush Empire, Michal si è mostrato spontaneo, disponibile e molto carino, dal video si può percepire infatti una bella atmosfera confidenziale creatasi durante l’intervista.

L’intervista è stata realizzata dalla collaborazione di Michał Szpak UK & Australia Fan Club e Michał Szpak – International Fan Club. La traduzione è stata fatta con il fondamentale supporto di Patrizia Gruber di Michał Szpak Austria – Fanpage Österreich. Grazie a tutti.

Rose: Sono a Londra con la “star” il nostro eroe, il solo e unico Michal Szpak e noi ti auguriamo buon compleanno Michal, anche a nome dei Fan internazionali e piacevole soggiorno a Londra. Come Ti senti oggi Michal?

Michal Come ti senti tu?

R Mi sento alla grande il tuo concerto era pieno di energia è stato meraviglioso complimenti

M Grazie mille è una bella esperienza; perché 3 anni fa sono stato qui per il concerto degli “Europe” e sono molto contento perché non immaginavo che sarei tornato qui per un mio concerto

R Questo è grandioso Michal certamente tornerai ancora

M Spero sia così

R Si perché a partire da questo Maggio hai un grande seguito dai Fan internazionali

M Si, per me questo è il miglior regalo da Dio, sento un grande supporto dalle persone di altri Paesi, ed è bello per me

R E’grandioso perché hai migliaia di fan in Polonia. Vuoi espandere la carriera internazionale?

M Si questo è il mio sogno

R Io sono un tua grande Fan, da Maggio ti seguo tutti i giorni, mio marito qui lo sa

M lui è geloso? (scherzoso)

R Penso che tu sia speciale perché i messaggi nelle tue canzoni sono molto toccanti, chi sono le tue ispirazioni, perché è musica che parla da cuore a cuore

M La mia grande ispirazione è Freddie Mercury, cerco di cantare con il cuore e di dare grandi emozioni nelle mie canzoni e spero di riuscirci

R E’ toccante, le tue canzoni sono diverse dalla musica mainstream (massificata) che ha pochi messaggi. Tu hai tanti Fan internazionali e vorrei chiederti quando tu andrai in Italia in Francia Australia e Spagna?

M Non lo so, penso che quando sarò invitato, ci andrò

R la mia amica Eve White vorrebbe vederti in Australia, abita a Sidney e sta sognando di vederti in Australia, ci vorresti andare?

M L’Australia è il paese dove vorrei andare

R Hai passato anche molto tempo in sud Africa

M Si quest’anno

R Ti piace visitare nuove culture e vedere Paesi differenti?

M Si voglio vedere nuovi posti, mi piacerebbe trasferirmi in un altro paese, probabilmente in Australia, è il mio sogno, ma si vedrà.

R Noi faremo tutto possibile, per portarlo in Australia, giusto? tutti noi verremo con te in Australia, per quanto riguarda il nuovo album stai iniziando a crearlo?

M No non ho tempo, ho molti concerti, ma a metà dell’anno prossimo penso di iniziare

R Hai già delle idee sul tipo di canzoni?

M Si ho già del nuovo materiale, il nuovo album sarà totalmente differente con più Rock

R Tu sai che O2 (teatro per concerti o2 Shepherd’s Bush Empire) è un luogo leggendario

M Si sono stato qui 3 anni fa per il concerto di Robbie Williams, è stato bellissimo

R Qua ci sono stati grandi cantanti Prince, Bon Jovi, David Bowie, Rolling Stones e ora tu! e un giorno, siamo sicuri, sarai uno di loro, perché hai il talento e il cuore

M Lo spero, questo è il mio prossimo sogno, tornare qui.

R Quali sono le band o i cantanti preferiti Inglesi?

M Preferisco i Queen, però la formazione originale, e i Muse

R Hai molte cose in comune con Freddie Mercury, per esempio lui amava la musica classica e anche tu hai nelle vene quel genere musicale perché tua sorella Marlena è Soprano Lirico, pensi di incidere qualche brano classico?

[Con la sorella Marlena a Varsavia si sono esibiti per la prima volta insieme con la canzone ”Such is life”]

M Penso di si ma non adesso, ora voglio fare qualcosa di più energetico

R Si, questo genere di musica va benissimo con la tua immagine.

M penso che il mio nuovo materiale abbia una canzone simile all’album attuale

R ”Such is life” è molto bella, e pensi di cantare con tua sorella?

M Penso di si ma non ora

R Una mia domanda per te: hai sempre lo stesso orologio mi piace, è molto rétro

M Questo è un regalo di mio fratello ed è molto importante, sono un uomo sentimentale

R Chi è la donna nella canzone ”Rosanna”?

M Rappresenta una persona con cui ho ballato in ”Ballando con le Stelle” nel 2012 è davvero carina

R Ci saranno altri concerti internazionali a breve?

M Andrò in Belgio

R Quando (aggiornamento di oggi: il 29 Aprile andrà in Belgio ci saranno dettagli)

M Non so, non ricordo la data, ma sarà per l’ hanno prossimo, ce ne sono molti in programma e non ricordo le date

R E’ stato un piacere, felice compleanno. Come ti fa sentire

M Mi sento vecchio

R 26 anni non è niente. Hai percorso una lunga strada in questi ultimi 5 anni dal 2011; vorrei dire che la prima canzone che hai cantato a XFactor nel 2012 mi ha commosso sei stato coraggioso

M Questa è la mia natura sono nato per rompere certe barriere

R Tu devi essere orgoglioso per questo, sei una persona adorabile sai cosa farai a Natale ?

M Starò con la mia famiglia perché mio nonno non sta molto bene penso sarà l’ultima volta che potrò festeggiare natale con lui.

R Abbiamo visto che hai messo delle foto di tua nonna su Instagram.

M Si lei è molto appassionata. Io amo la mia famiglia, abbiamo un grande legame

R Loro ti danno un grande supporto

M Si è così

R Non è facile essere un artista

M Questa è una mia scelta e ne sono felice

R Pensi che avrai qualche giorno libero Michal? Perchè tu in un mese hai fatto ben 20 concerti, sei superman!

M Yeahhh

R Tu vai in palestra guarda qui che muscoli

M Non in questo mese, ma amo andare in palestra perché è una sorta di rilassamento per me

R E da energia per affrontare le cose. Vorrei dirti che hai Italia Fan page Belgio Fan page

M E Russia Fan page

R Uk Australia Fan page, International Fan club che ha un grande numero di likes 2.300 e ce ne sono altre in arrivo. Hai tante pagine fan dedicate a te, sei esploso dopo Eurovision hai la capacità di comunicare tramite lo schermo.

M Io provo a comunicare con i miei occhi

R Si e ci ipnotizzi

M Si come la Medusa🙂 … saluti e ringraziamenti

Qui in un video amatoriale un momento del concerto di Londra del 26 novembre.

Ora i fan italiani lo vogliono a Milano, per questo è stata aperta la pagina Michal Szpak- Italia Fan page per dare maggiore risalto e visibilità al progetto ”Michal Szpak in concerto a Milano” che in collaborazione con altri soggetti che “contano” nel mondo della musica confida nel raggiungimento dello scopo.Insomma…Michal attende solo un invito ad un evento a Milano.

Radio: in programmazione ”Rosanna” su Radioflyweb

Redazione su richiesta Michal Szpak- Italia Fan