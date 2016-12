Natale in musica con Valerio Scanu: il 17 a Roma il 18 a San Cesareo e il 22 dicembre 2016 a La Maddalena

Per Valerio Scanu il Natale è una tradizione che racchiude in sè una certa magia contenuta e riprodotta esattamente nei testi delle canzoni tipiche che lui ama cantare. E tradizione è diventato anche il concerto di Natale che il cantante, ogni anno, a partire dal 2012 organizza per festeggiare la festività con i suoi fan. Mancano pochissimi giorni all’attesissimo appuntamento con il “Finalmente Piove anche a… Natale” che è stato fissato per il 17 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi a Roma e che anche quest’anno come d’altra parte tutti gli anni, ha registrato il sold out. Ospiti Silvia Mezzanotte e Serena Rossi, un coro Gospel diretto da Daniela Dada Loi, e anche un corpo di ballo che ballerà sulle note della musica di Valerio per le coreografie di Giampiero Gencarelli.

Poi, Valerio Scanu il giorno successivo, il 18 dicembre canterà ancora il Natale al Centro Commerciale La Noce – Via Casilina 82/b a San Cesareo (ore 17.00 ) per poi volare in Sardegna, dove il 22 dicembre festeggerà il Natale nella sua Isola e con la sua gente a La Maddalena, protagonista assoluto di un gran concerto in piazza Umberto, organizzato e fortemente voluto dal Comitato Festeggiamenti S.M. Maddalena e Natività di Maria classe 1966 e da Melegatti main sponsor ufficiale del Tour. Con Valerio Scanu sul palco ospiti, il conterraneo Maurizio di Cesare a cui Valerio ha prodotto il primo inedito uscito a settembre dal titolo Quello che non c’è e ancora Daniela Dada Loi a dirigere il coro gospel

Insomma per Valerio Scanu la magia del Natale …è musica!

