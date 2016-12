TV: Enzo Iacchetti: Mia caduta a Striscia? Capita anche Renzi è caduto – Poi Lorella Cuccarini: Parisi? ha litigato con se stessa …

TV, IACCHETTI: MIA CADUTA A STRISCIA? CAPITA, ANCHE RENZI E’ CADUTO…

“La mia caduta a Striscia? Sono inciampato su una scala, sono cose che capitano. E’ caduto anche Renzi d’altra parte...”A parlare è un malcapitato Enzo Iacchetti, che a Un Giorno da Pecora Rai Radio1 ha raccontato dell’incidente che gli è capitato durante Striscia La Notizia, che lo ha visto rovinare a terra in diretta. “Non sono caduto da solo, perché anche Greggio è caduto sopra di me. E nemmeno si rialzava quello stron…!” Si è fatto male? “Ho battuto la testa sul tavolo, ma…the show must go on. Avrei interrotto la puntata ma poi, con la testa rintronata, ho pensato che magari potesse venire più comica”. Siamo sicuri che non cadrà più in diretta? “Spero di no. Ma faccio come Renzi: se dovessi cadere un’altra volta, non mi ritiro“, ha detto Iacchetti a Un Giorno da Pecora.

TV, CUCCARINI: PARISI? HA LITIGATO CON SE STESSA, FALSO CHE SONO STATE BOCCIATE SUE IDEE

Se ho litigato con Heather Parisi? No, io non ho litigato con nessuno, semmai è lei che ha litigato con se stessa”. Così Lorella Cuccarini oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ed in onda dal lunedì al venerdì alle 13.30. La Parisi ha detto che per Nemicamatissima sono state bocciate le sue idee e tagliate le sue parti…”Sai, quando si scrive su un blog personale si può scrivere di tutto. Il problema – ha proseguito la conduttrice a Un Giorno da Pecora – è se poi qualche giornalista lo riprende come notizia vera”. Quindi non è vero che è andata così. “No, non è vero”. Durante lo show di Rai1 lei ha ballato molto. La Parisi, invece, aveva detto “io non ballerò perché pretendere di alzare la gambetta come facevo a 30 anni sarebbe patetico”. “Tanto io la gamba come lei non l’alzavo neanche a 20 anni. Lei lo trova patetico, io credo che un personaggio di spettacolo ad ogni età possa esprimere tanto. La pensiamo completamente diversa”. Alla fine, vi siete divertite in questa esperienza? “Si, io mi sono divertita, parlo per me. Io mi fermo all’immagine finale del programma: io e Heather abbracciate”. Andate più d’accordo lei e la Parisi oppure Renzi e bersani? “Non lo so, questo è un domandone!”. In una intervista a Nemo, stuzzicato da Enrico Lucci, l’ex segretario del PD Bersani ha detto scherzando che gli piacerebbe fare un programma con lei. “Beh – ha concluso a Rai Radio1 la Cuccarini -, se volesse cimentarsi nello spettacolo, perché no, potrebbe essere interessante!”

Da @redazioneungiornodapecora