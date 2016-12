LP/Laura Pergolizzi: è uscito l’album che prende il nome dal singolo “Lost on You” che l’ha portata ai primi posti delle classifiche europee. VIDEO

La voce il suo fischio, l’inseparabile ukulele bastano ad individuare Laura Pergolizzi conosciuta come LP rivelazione del panorama musicale internazionale salita alla ribalta col singolo Lost on You che le ha permesso di raggiungere i primi posti delle classifiche europee e che ha anticipato il nuovo progetto musicale omonimo presentato a Roma in anteprima per Rai Radio2, rilasciato il 9 dicembre, che contiene cinque brani inediti che si aggiungono ad altrettanti brani contenuti nel primo EP (Death Valley uscito a giugno 2016). Dieci tracce che nel loro complesso confermano a pieno il talento della cantautrice americana di origini italiane.

LP è stata ospite di Alessandro Cattelan l’8 di dicembre alla semifinale della 10 edizione di XFactor dove ha cantato la hit Lost on You (certificato doppio platino) e il nuovo singolo Other People..

L’artista dopo un minitour promozionale italiano che l’ha vista in concerto a Milano, è attualmente impegnata in tour internazionale e domani 11 dicembre, dopo il concerto di oggi a Mosca, sarà a Pietroburgo in Russia .

Redazione