TELEVISIONE #RAI1: A DOMENICA IN Ospiti Tony Hadley, Fausto Leali, Giovanni Allevi e Pietro Bartolo

Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet, sarà ospite di “Domenica In” in onda domenica 11 dicembre, alle 17.05, su Rai1, e presenterà alcuni brani estratti dal suo “The Christmas Album” e un duetto con Fausto Leali. Giovanni Allevi, sarà l’altro protagonista dello spazio musicale e proporrà a 25 anni dal suo primo live i più celebri brani del suo vasto repertorio. Ospite anche Pietro Bartolo, il medico eroe di Lampedusa, che racconterà la grande tragedia umanitaria che si sta consumando nel nostro mare e il dramma vissuto dalle migliaia di migranti che giorno dopo giorno raggiungono l’isola, avamposto dell’Europa. In studio come sempre la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Chiara Francini e Pippo Baudo.

Redazione