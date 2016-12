RAI1: SARA’ SANREMO Una serata evento per scegliere le 8 nuove proposte

In diretta da Villa Ormond di Sanremo, una serata evento tutta dedicata al prossimo Festival di Sanremo: durante la puntata dal titolo “Sarà Sanremo”, in onda lunedì 12 dicembre alle 21.35 su Rai1, saranno infatti scelti gli 8 giovani che rappresenteranno le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017 e Carlo Conti svelerà i nomi dei “big” che parteciperanno al festival. Una finestra aperta su cosa e come sarà il Festival dell’anno prossimo. Per quanto riguarda le “Nuove Proposte”, tra i 561 iscritti, la Commissione Musicale ne ha dapprima selezionati 60 e all’indomani delle audizioni del novembre scorso, ha scelto i 12 giovani protagonisti di questa serata.

Al termine della serata, di questi 12 soltanto 6 avranno la certezza di accedere al palco dell’Ariston per la 67° edizione del Festival di Sanremo. Ai 6 prescelti si uniranno i 2 giovani provenienti da Area Sanremo. La Giuria Televisiva, espressamente creata per questo programma e presieduta da Carlo Conti, sarà formata da cinque personalità del panorama musicale e dello spettacolo italiani.

Per quanto riguarda i “big” di Sanremo, i loro nomi saranno “snocciolati” da Carlo Conti nel corso della trasmissione. Nome dopo nome, i giornalisti accreditati e presenti in studio potranno intervenire in diretta sulle scelte compiute dal Direttore Artistico.

La selezione delle 8 “Nuove proposte” avverrà invece in due tappe successive, precedute da una breve clip di presentazione, che consentirà al pubblico di conoscere i giovani artisti e captare le loro inclinazioni, le loro emozioni.

Dopo l’ascolto dei singoli brani, la prima fase di scelta avverrà con votazione palese, e vedrà il gruppo dei giovani passare da 12 a 8. La seconda, con voto segreto, ne eliminerà altri due. Ai sei “promossi” si affiancheranno i due Giovani selezionati da “Area Sanremo”.

