RAI2: DETTO FATTO Intervista esclusiva a Laura Pausini

Lunedì 12 dicembre dalle 14.00 su Rai2 andrà in onda l’intervista esclusiva di Caterina Balivo a Laura Pausini all’interno di Detto Fatto, un’intervista realizzata a Disneyland Paris in occasione della presentazione mondiale dell’album “Laura Xmas”. Si è parlato di moda, del Natale e del nuovo album “Laura Xmas”, sempre nell’inconfondibile stile di Detto Fatto. Insieme hanno ripercorso alcuni degli eventi più significativi della carriera della cantante, rivelando anche curiosità sul suo modo di vivere il Natale in famiglia. “Laura Xmas”, l’album di Natale di Laura Pausini già disco d’oro, uscito venerdì 4 novembre su etichetta Atlantic-Warner Music e pubblicato anche in versione spagnola, ha ottenuto uno straordinario successo, conquistando i vertici delle classifiche di vendita in tutto il mondo. L’album è prodotto da Patrick Williams e dalla stessa Laura, arrangiato e diretto da Patrick Williams con la sua straordinaria orchestra, e racchiude tutta la magia del Natale: contiene infatti dodici grandi classici della tradizione natalizia che fanno parte della memoria familiare collettiva di tutti noi.