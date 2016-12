TV #RAI3: CHE TEMPO CHE FA Con Fazio: Tiziano Ferro, Christian De Sica, Enrico Brignano, Paolo Zellini

Che Tempo Che Fa è ancora una volta il crocevia ideale della grande musica italiana: ospite del talk show di Fabio Fazio domenica 11 dicembre su Rai3 sarà Tiziano Ferro, del quale è uscito il nuovo album Il mestiere della vita. Nel corso della trasmissione la popstar eseguirà due canzoni tratte dal nuovo disco. La commedia italiana si racconta poi con Enrico Brignano e Christian De Sica protagonisti del film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, nelle sale dal prossimo 15 dicembre. La prima parte della trasmissione sarà aperta dal matematico e saggista Paolo Zellini con le sue curiosità sulla storia del calcolo dagli antichi babilonesi ai computer di cui ha scritto nel suo libro La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini.

Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l’attualità con la sua ironia e il suo umorismo, e non mancherà la presenza di Filippa Lagerback.

A Che Fuori Tempo Che Fa tornano gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo e le domande impossibili di Gigi Marzullo. Dalla poltrona al tavolo della seconda parte della trasmissione tornano Enrico Brignano e Christian De Sica, affiancati tra gli altri dalla cantante Orietta Berti e dal cantautore Luca Barbarossa che faranno da colonna sonora con le loro canzoni. Il mondo del teatro sarà poi rappresentato da due talenti comici come Maria Amelia Monti, in tournée con lo spettacolo Nudi e crudi, e da un amico del programma come Vincenzo Salemme. Lo sportivo della trasmissione è invece la leggenda della pallanuoto italiana Sandro Campagna, ora CT della nazionale azzurra recentemente vincitrice del bronzo alle Olimpiadi di Rio. Nel finale interverranno Luciana Littizzetto e il cantautore Raphael Gualazzi, che si esibirà per un ultimo momento musicale.