Al via “Little Big Show”, il primo talent kids senza gara e senza giuria

Da martedì 13 dicembre, in prima serata su Canale 5, Gerry Scotti è alla guida di “Little Big Show“.

Protagonisti del nuovo talent kids prodotto da Endemol Shine Italy bambini (tra i 4 e i 12 anni) dotati di un talento fuori dal comune nelle discipline più disparate: sportive, artistiche, scientifiche e culturali.

Aspetto fondamentale è che a “Little Big Show” non ci saranno né vincitori né vinti. Le esibizioni, infatti, non verranno giudicate e non sarà presente alcuna giuria.

I piccoli sorprenderanno il pubblico con le loro performance incredibili e con la loro simpatia. Prima di ogni esibizione lo zio Gerry farà accomodare i giovani talentuosi su un grande divano per fare una divertente chiacchierata e conoscerli meglio.

Nel corso delle puntate interverranno molti ospiti. Nel primo appuntamento saranno in studio: l’ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Perfetto mix tra talent, talk e comedy show, senza l’ansia della competizione, “Little Big Show” è un programma che riuscirà a riunire davanti alla tv tutta la famiglia.

Tratto dal format della Warner dal titolo Little Big Shots (di cui Endemol Shine Italy ha acquisito i diritti per l’Italia), il programma è stato un grande successo negli Stati Uniti su NBC dove, condotto dallo showman Steve Harvey, ha raggiunto fino a 15 milioni di telespettatori, e dove tornerà in onda nel 2017 con la seconda serie.

Il format è già stato trasmesso anche in Belgio e in Colombia, mentre a gennaio 2017 debutterà in Inghilterra. Inoltre, è stato commissionato in Spagna, Germania, Grecia e Filippine.

Redazione