Il 14 dicembre su Canale5 la prima puntata di House Party di Maria De Filippi : gli ospiti.

Prende il via il nuovo show targato Fascino di Maria De Filippi, House Party, presentato come un grande evento televisivo di Canale5, che vedremo in onda in prime time a partire da mercoledì 14 dicembre, e di cui Maria De Filippi sarà la conduttrice ufficiale del primo appuntamento.Una carrellata di ospiti “illustri” per la prima serata a partire dall’amatissimo Gianni Morandi, poi Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Valeria Marini e il ballerino onnipresente Stefano De Martino. Ma non è finita qui, ci saranno ancora: il capitano della Roma, Francesco Totti che si cimenterà in una intervista “”insolita al fianco di Sabrina Ferilli, l’affascinante Patrick Dempsey più volte ospite nei programmi della De Filippi che si metterà in gioco con le due conduttrici e sarà il ‘giudice’ di una particolare gara tra Maria e Sabrina e ovviamente non mancheranno le figlie “artistiche” della padrona di casa Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che con Elisa renderanno omaggio a Luigi Tenco facendo vivere un momento musicale emozionante. In studio anche Roberto Saviano Edoardo di Leo, Enzo Iacchetti e Veronica Pivetti .

E… ovviamente sarà un successo!

Redazione