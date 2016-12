Tiziano Ferro: a “Che tempo che fa” anticipa nuovo tour nel 2017 negli stadi italiani – GUARDA VIDEO

11/12/2016 – Tiziano Ferro è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Rai3) dove ha cantato due brani tratti dal suo ultimo progetto discografico, intitolato Il Mestiere della Vita, uscito lo scorso 2 dicembre e anticipato in radio dal singolo Potremmo ritornare. Con 13 brani inediti, il disco si è già imposto nella classifiche di vendita. Il cantante di Latina ha anticipato il ritorno live negli stadi italiani con un tour previsto tra giugno e luglio 2017. Si parte da Lignano (Ud) l’11 giugno e si continua poi a Milano (per un doppio appuntamento allo Stadio San Siro), Torino, Bologna, Roma (anche qui doppia data allo Stadio Olimpico), Bari, Messina, Salerno per concludere a Firenze. I biglietti sono disponibili in vendita online su Ticketone.

Per chi avesse mancato l’ospitata ecco il video

