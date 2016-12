FESTIVAL DI SANREMO 2017

ZIBBA IN GARA COME AUTORE PER

RAIGE con GIULIA LUZI E MARCO MASINI

DUE DEI BIG CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLA

KERMESSE CANORA

Il cantautore ligure ancora una volta brilla nel parterre degli autori italiani regalando a Raige e Giulia Luzi con “Togliamoci la voglia” e a Marco Masini con “Spostato di un secondo”, due fra i ventidue pezzi selezionati per far parte del ventaglio di canzoni presenti al prossimo evento sanremese.

Durante la serata andata ieri in onda su RAI 1, Carlo Conti ha annunciato in diretta i nomi dei 22 big e degli 8 giovani in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2017. Nella lista dei nomi finalisti in gara fra i big compaiono Raige e Giulia Luzi (“Togliamoci la voglia”) e Marco Masini (Spostato di un secondo), le cui canzoni hanno un comune denominatore: la celebre firma di Zibba, cantautore ormai affermato nell’olimpo dei parolieri che collaborano con i più grandi nomi della scena musicale italiana corrente.

Emma, fresca vincitrice del doppio platino col disco “Adesso” (di cui Zibba ha scritto la hit “Io di te non ho paura”), Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Zero Assoluto, Alex Britti, Max Pezzali, Moreno, solo alcuni dei nomi con i quali il musicista ligure ha maturato sodalizi artistici dando vita alla scrittura di canzoni che hanno raccolto consensi e successo fra addetti ai lavori e pubblico di ascoltatori.

Ma la carriera di Zibba non si limita all’attività puramente autorale. Dopo aver incantato con “Universo”, l’ultimo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro, ora infatti il cantautore è impegnato nel progetto Double Trouble, trio nato dall’unione dello stesso con Bunna e Raphael. In radio, col singolo “Cenere”, ed in tour, con uno spettacolo elettroacustico costruito live con loop, chitarra ed elettronica, che ripercorre le atmosfere che hanno fatto grande la musica del ‘king of reggae’Bob Marley, Zibba continua quindi ad affermare il proprio talento di artista poliedrico.

Ecco le prossime date confermate del “Cenere Tour”:

15.12 – Quirinetta, ROMA

16.12 – FAQ Live Music Club, GROSSETO

23.12 – The Namm, SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)

26.12 – Officine Indipendenti, TERAMO

27.12 – Centro per la creatività “Cecilia”, TITO (PZ)

28.12 – Off, MODENA

