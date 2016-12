Finalmente Piove a … Natale, il tris di musica con Valerio Scanu parte da domani 17 dicembre da Roma, poi il 18 a San Cesareo e i 22 a La Maddalena.

Ci siamo, Natale è sempre più vicino e Valerio Scanu anticipa il regalo per i suoi fedelissimi fan con un tris di musica a partire da domani 17 dicembre con l’attesissimo e tradizionale concerto #Finalmente Piove anche a… Natalel all’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi a Roma che ha registrato il tutto esaurito. Ospiti Silvia Mezzanotte e Serena Rossi, un coro Gospel diretto da Daniela Dada Loi, e anche un corpo di ballo che ballerà sulle note della musica di Valerio per le coreografie di Giampiero Gencarelli.

Ma, Valerio Scanu è un instancabile, nemmeno il tempo di riprendersi che il giorno dopo, 18 dicembre canterà ancora il “Natale” al Centro Commerciale La Noce – Via Casilina 82/b a San Cesareo (ore 17.00 ) per poi volare in Sardegna, dove il 22 dicembre sarà in concerto nella sua terra natia, a La Maddalena, in piazza Umberto. L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dal Comitato Festeggiamenti S.M. Maddalena e Natività di Maria classe 1966 e da Melegatti main sponsor ufficiale del Tour di Valerio Scanu. Anche a La Maddalena ci saranno ospiti e sorprese, ritornerà sul palco il conterraneo Maurizio di Cesare a cui Valerio ha prodotto il primo inedito uscito a settembre e ci sarà ancora Daniela Dada Loi a dirigere il coro Gospel che darà all’evento un tocco natalizio in più.

E intanto domani si parte con #Finalmente Piove a …Natale – Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi – Roma, a partire dalle 21:00.

Redazione