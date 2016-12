Valerio Scanu un “pieno di risorse” ancora tutto da scoprire – Spettacolare concerto di Natale il 17 dicembre all’ Auditorium Parco della Musica a Roma e il 18 a San Cesareo – Prossimi appuntamenti

Si è tenuto a Roma il 17 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica e il 18 dicembre al Centro La Noce di San Cesareo, il concerto di Natale che dal 2012 ad oggi il popolare cantante Valerio Scanu organizza ogni anno per i suoi fan per festeggiare il Natale. A fare da cornice a Roma, la sala Petrassi dell’Auditorium per l’occasione gremita grazie al raggiunto sold out e una scenografia sofisticata e curata nei particolari caratterizzata da evidenti “note” di crescita artistica che il pubblico giunto da varie parti d’Italia ha apprezzato molto e ripagato con calore.

Artista poliedrico e creativo Valerio Scanu, capace di dare una impronta diversa ogni volta ai suoi progetti, è un “pieno di risorse” ancora tutto da scoprire, per l’occasione ha trasformato il tradizionale concerto di Natale in spettacolo inedito e originale articolato in più momenti musicali, dal pop con l’interpretazione dei suoi brani più popolari al musical con un midley di brani dedicati al mondo fiabesco di Disney che hanno avuto il compito di introdurre il concetto della recitazione teatrale all’interno del concerto con tanto di cambi di costume e movimenti scenici esibiti nei duetti con le due ospiti d’eccezione: Serena Rossi nei panni di Belle, da “La bella e la bestia“, e Silvia Mezzanotte, nei panni di Meg, da “Hercules“, con la quale Valerio ha duettato anche sulle note di “The Prayer“ di Celine Dion, emozionando particolarmente il pubblico in sala sempre più conquistato dalla sua eccezionale vocalità. Non sono mancati poi il momento Tale e Quale Show con le inedite imitazioni di Patty Pravo e Loredana Bertè, azzeccate per timbro e movenze che hanno divertito e sorpreso insieme e naturalmente i canti natalizi accompagnati dal coro gospel diretto da Daniela Dada Loi nota corista e vocal coach e animati da un eccezionale ed energico corpo di ballo, molto coinvolgente.

Sul finire dello spettacolo Valerio Scanu ha lanciato una “news” in anteprima annunciando la sua presenza il 31 dicembre a Potenza in occasione del Capodanno e che andrà in onda su Rai1, ma prima ancora, il 22 dicembre, sarà in concerto, nella sua terra, a La Maddalena in Piazza Umberto per la terza tappa del #Finalmente piove …a Natale.

Redazione