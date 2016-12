BELIEVE DIGITAL: RECORD DI DISCHI DI PLATINO E D’ORO NEL 2016!

BELIEVE DIGITAL

Believe_Italy

RECORD DI DISCHI DI PLATINO E D’ORO NEL 2016!

Believe Digital, leader mondiale da oltre 10 anni nella distribuzione e nel marketing digitale, distribuisce e promuove la musica delle etichette e degli artisti indipendenti italiani in Italia ed all’estero, e ogni giorno conta più di 300 release nelle classifiche degli store digitali di tutto il mondo.

Dalla sua nascita, nel 2005, Believe Italy continua a maturare tassi di crescita a 2 cifre e nel 2016 ha riportato un record di dischi d’oro e di platino. Believe, infatti, ha contribuito significativamente al raggiungimento delle certificazioni FIMI grazie al lavoro di ottimizzazione delle vendite digitali e fisiche messo in atto dal proprio team, il più specializzato al mondo su ogni canale di vendita.

La recente acquisizione di Made In etaly (MIe), inoltre, ha influito nel consolidamento della quota di mercato rappresentata oggi da Believe Digital, che costituisce ormai una vera e propria MAJOR INDIPENDENTE, ossia al servizio delle etichette e degli artisti indipendenti.

Queste, alcune delle certificazioni FIMI ottenute nel 2016:

LP – “Lost on you” – DOPPIO PLATINO

Ghali – “Ninna Nanna” – PLATINO

Valerio Scanu – “Finalmente Piove” – PLATINO

DJ Katch feat. Greg Nice, DJ Kool & Deborah Lee – “The Horns” – PLATINO

Simonetta Spiri, Greta Manuzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa – “L’amore merita” – ORO

Valerio Scanu – “Io vivrò (Senza te)” – ORO

Bob Sinclar – “Someone who needs me” – ORO

BoomDaBash – “Portami con te” – ORO

BoomDaBash feat. Alessandra Amoroso – “A tre passi da te” – ORO

BoomDaBash feat. Otto Ohm – “L’importante” – ORO

Ezio Bosso – “The 12th Room” – ORO

Sigala – “Easy Love” – ORO

Briga – “L’amore è qua” – ORO

Briga – “Sei di mattina” – ORO

Mr. Rain – “Carillon” – ORO

LowLow & Mostro – “Supereroi Falliti” – ORO

Anche sul fronte YouTube i risultati ottenuti nel corso del 2016 sono di altissimo profilo:

PULCINO PIO official channel 2M iscritti

J0k3ROfficialTube assegnazione del bottone d’oro di YouTube per il raggiungimento di 1M iscritti

Dichiarazione di Luca Stante, Amministratore Delegato di Believe Digital Italia: “Believe è ormai diventata una major indipendente ed investe tutte le sue risorse per sviluppare sinergie con le etichette, in modo da contribuire alla crescita loro e dei loro artisti”.

Secondo il Music Business Worldwide, il mondo discografico indipendente sta registrando un trend positivo con un incremento della quota di mercato a livello mondiale. Ciò a dimostrazione del fatto che affidarsi a Believe, major indipendente a livello internazionale, è la scelta vincente.

L’expertise di Believe Digital su ogni canale (soprattutto sul digitale ma, ormai, anche sul tradizionale) è il plus che consente di ottimizzare al meglio tutti i cataloghi, anche di nicchia, anticipando e assecondando l’evoluzione del mercato in ogni territorio.

Tra i punti di forza del successo di Believe Digital l’onestà, la trasparenza e l’efficienza del lavoro svolto, a cui si aggiungono una struttura di 30 persone con una mentalità di lavoro in team al servizio della musica indipendente, che quotidianamente svolge sul territorio attività di ricerca e sviluppo artistico.

