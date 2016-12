GIORGIA

DAL 1° GENNAIO IN RADIO

“VANITÀ”

il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti

“ORONERO”

“VANITÀ”, il nuovo singolo di GIORGIA in rotazione radiofonica dal 1° gennaio, inaugura l’anno musicale 2017! Il brano è estratto dal decimo album di inediti di GIORGIA, “ORONERO” (certificato oro da FIMI / GfK Italia), già disponibile nei negozi, in vinile e in digitale.

“Vanità”, il cui testo porta la firma di GIORGIA (musica di Emma Rohan e Jez Ashurst) è un brano di denuncia verso una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo, ma anche un campanello d’allarme per un’umanità che sembra aver perso la propria rotta. Un testo-critica all’opportunismo e alla falsità dei nostri giorni, con un sound contemporaneo che rispecchia una nuova ricerca autorale e musicale di Giorgia.

Per scegliere il secondo singolo, GIORGIA si è affidata anche al parere dei propri fan, chiedendo sui propri social quale brano avrebbero voluto sentire in radio.

GIORGIA è la prima artista italiana ad aver inaugurato il formatVevo Presents di Vevo, la piattaforma di video musicali leader a livello mondiale.

Accompagnata da Giorgio Secco alla chitarra e Claudio Storniolo al pianoforte e tastiera, GIORGIA ha interpretato dal vivo,in un’inedita versione semiacustica, i due brani “Oronero” e “Scelgo ancora te” (tratti dal suo nuovo album “Oronero”) e uno dei suoi più grandi successi, “Il mio giorno migliore”. La straordinaria voce dell’artista, unita all’intimità del set e all’alta qualità delle immagini, rendono imperdibile questo contenuto per i fan di Giorgia. Questo il link della playlist completa:http://vevo.ly/e6HkWn

