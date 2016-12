LA VIGILIA DI NATALE SU CANALE 5 CON LE VOCI DI ART VOICE ACADEMY

LE VOCI DI ART VOICE ACADEMY SU CANALE 5

LA VIGILIA DI NATALE

Sabato 24 dicembre, tra un cenone ed un brindisi, sarà possibile seguire in prima serata su Canale 5 il tradizionale Concerto di Natale che si è svolto il 10 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma. Anche nella XXIVa edizione saranno presenti in questo prestigioso evento, per il quinto anno consecutivo, “Le Voci di Art Voice Academy”, gruppo vocale formato da insegnanti e migliori allievi del Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo con sede a Castelfranco Veneto, fondato e diretto dal Maestro Diego Basso.

Saranno molti gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico, a cui le Voci di Art Voice Academy faranno da coristi: Anna Tatangelo, Francesco Renga, Dolcenera, Roberto Vecchioni, da Amici di Maria De Filippi arriveranno Sergio Sylvestre, il vincitore dell’ultima edizione del Serale, e Deborah Iurato, anche lei vincitrice del talent, l’anno precedente. Previste anche le performance di pop star internazionali, tra cui Tony Hadley e Willi William. La serata sarà particolarmente emozionante e ricca di sorprese, ma anche di tanta bella musica dal vivo, a presentarla ci sarà Federica Panicucci.

Claudia Ferronato, Marina Brocca, Eleonora Belloro, Federica Morao, Manolo Soldera, e Marco Mengato saranno i cantanti che rappresenteranno Art Voice Academy in questo storico evento, che nel corso degli anni ha ospitato circa 450 artisti di fama mondiale, ed è nato nel lontano 1993 su richiesta di Papa Wojtyla.

