RAI1: FAN CARAOKE Il Natale in musica di Giampaolo Morelli si accende con Nek

Dopo Zucchero e Alessandra Amoroso che hanno inaugurato la stagione lo scorso 16 ottobre, torna con una puntata speciale nella serata di Natale, Fan Caraoke, il nuovo format di Rai1, capitanato da Giampaolo Morelli.

Un programma leggero e divertente dove i migliori artisti del panorama musicale italiano si mettono in gioco attraverso canzoni, testi stravolti, melodie cambiate e scherzi a colleghi musicisti, grazie alla complicità di un sorprendente Morelli che carica in macchina l’ospite per coinvolgerlo in un’atmosfera giocosa e unica.

In una seconda auto, la “Fan Car” per l’appunto, intanto si consuma l’agguerritissima sfida tra i tre fan: colui che dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, attraverso piccole e divertenti prove, si aggiudicherà un incontro unico, con il suo mito. Il tutto sotto le “grinfie” della bella influencer Giulia Valentina.

Sarà un 25 dicembre inedito, quello di Rai1, dove a partire dalle 23.30 si scalderanno i motori e le ugole per far spazio alla performance tutta da scoprire di Nek, considerato uno dei più longevi cantautori pop del panorama musicale italiano. L’appuntamento per gli amanti della musica è su Rai1, domenica 25 dicembre, a partire dalle 23.30.

Le puntate successive avranno come collocazione settimanale il giovedi. Il programma è un format ideato da Nonpanic con il central team di Banijay.

Redazione