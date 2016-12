La star multiplatino del pop internazionale ha in serbo una nuova sorpresa dopo il grande successo di “Stasera CasaMika”:

MIKA LOVE PARIS, in onda martedì 27 dicembre alle 21.10 su Rai2. Una lettera d’amore a Parigi, un concerto evento registrato alla Accor Hotels Arena di Bercy a Parigi di fronte a 20.000 entusiasti spettatori. Il perfetto distillato visivo e sonoro delle tante tournée mondiali di un iconico perfomer.

Include I più grandi successi della carrier di Mika, da Grace Kelly a Good Guys, da Relax Take It Easy a Underwater, passando per We Are Golden, Happy Ending, Stardust , Rain, Boum Boum Boum, Origin Of Love, Elle Me Dit, Staring At The Sun, Lollipop, Big Girl, Talk About You e molti altri.

“Volevo celebrare Parigi e tutta la sua gente, creare una festa fantastica per onorare la magia di quella città. E’ stato elettrizzante per tutti noi esprimere tutto il nostro amore per Parigi” afferma l’artista.

Lo show includerà anche alcune sorprese come due grandi classici della chanson française, ballerini, una banda marciante, la straordinaria band e un quartetto d’archi, acrobati, video interludi, effetti speciali e allestimenti scenici ideati appositamente per questo show unico.

Lo spettacolo è stato registrato col supporto del Centre National du Cinema et de l’Image Animée, con la partecipazione di France Télévisions e Rai2.

Il palco è stato concepito e realizzato da Studio Job insieme a Mika, i costumi sono stati creati esclusivamente da Maison Valentino.

Lo spettacolo ha fatto parte della lunga tournée di 18 mesi in cui Mika ha portato il suo ultimo album, No Place In Heaven in giro per il mondo, passando per l’Italia con ben 8 concerti nel 2015 e 11 nel 2016 .

