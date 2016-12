Da David Bowie fino a George Michael, il 2016 anno nefasto per la musica

Il 2016 si avvia alla sua fine ma resterà nella storia come l’anno più nefasto per il mondo musicale dagli anni 50′ ad oggi e c’è chi azzarda dire che c’è il rischio che passi alla storia come l’anno della morte del “rock”. A partire dalle dolorose scomparse del rapper Primo Brown e di Natalie Cole, due artisti diversissimi tra loro, ma entrambi dotati di grandi qualità, è iniziata, con preoccupante regolarità, una vera e propria ecatombe di grandi artisti, equamente suddivisi tra cantanti e musicisti di vari generi ed estrazioni: David Bowie, Glenn Frey, Maurice White, Keith Emerson, Phife Dawg, Prince, Leonard Cohen e Greg Lake, solo per citarne alcuni. Di seguito una lista di artisti che ci hanno abbandonato quest’anno che chiude purtroppo col nome di George Michael scomparso appena il giorno di Natale.

Sgomento, dispiacere, ma come diceva un altro grande di cui proprio quest’anno, c’è stato il venticinquesimo anniversario della scomparsa, Freddie Mercury “The Show Must Go On“.

Primo Brown (Roma, 14 giugno 1976 – Roma, 1º gennaio 2016)

Natalie Cole (Los Angeles, 6 febbraio 1950 – Los Angeles, 1º gennaio 2016)

Pierre Boulez (Montbrison, 26 marzo 1925 – Baden Baden, 5 gennaio 2016)

Otis Clay (Waxhaw, 11 febbraio 1942 – Chicago, 8 gennaio 2016)

David Bowie (Londra, 8 gennaio 1947 – New York, 10 gennaio 2016)

Glenn Frey (Detroit, 6 novembre 1948 – New York, 18 gennaio 2016)

Black (Liverpool, 26 maggio 1962 – Cork, 26 gennaio 2016)

Paul Kanter (San Francisco, 17 marzo 1941 – San Francisco, 28 gennaio 2016)

Maurice White (Memphis, 19 dicembre 1941 – Los Angeles, 3 febbraio 2016) Denise Katrina Matthews, conosciuta con lo pseudonimo di Vanity (Niagara Falls, 4 gennaio 1959 – Fremont, 15 febbraio 2016)

Bruce Geduldig (California, 7 maggio 1953- Sacramento, 7 marzo 2016)

George Martin (Londra, 3 gennaio 1926 – Londra, 8 marzo 2016)

Keith Emerson (Todmorden, 2 novembre 1944 – Santa Monica, 10 marzo 2016)

Frank Sinatra Jr (Jersey City, 10 gennaio 1944 – Daytona Beach, 16 marzo 2016)

Phife Dawg (New York, 20 novembre 1970 – Contea di Contra Costa, 22 marzo 2016)

Gianmaria Testa (Cavallermaggiore, 17 ottobre 1958 – Alba, 30 marzo 2016)

Giorgio Calabrese (Genova, 28 novembre 1929 – Roma, 31 marzo 2016)

Gato Barbieri (Rosario, 28 novembre 1932 – New York, 2 aprile 2016)

Leon Haywood (Houston, 11 febbraio 1942 – Los Angeles, 5 aprile 2016)

Prince (Minneapolis, 7 giugno 1958 – Chanhassen, 21 aprile 2016)

Billy Paul (Filadelfia, 1º dicembre 1934 – Blackwood, 24 aprile 2016)

Nick Menza (Monaco di Baviera, 23 luglio 1964 – Los Angeles, 21 maggio 2016)

Dave Swarbrick (New Malden, 5 aprile 1941 – 3 giugno 2016)

Christina Victoria Grimmie (Marlton, 12 marzo 1994 – Orlando, 11 giugno 2016)

Chips Moman (La Grange, 12 giugno 1937 – La Grange, 13 giugno 2016)

Henry McCullogh (Portstewart, 21 luglio 1943 – Ballymoney, 14 giugno 2016)

Charles Thompson (Springfield, 21 marzo 1918 – Tokyo, 16 giugno 2016)

Ralph Stanley (McClure, 25 febbraio 1927 – Matoaca, 23 giugno 2016)

Bernie Worrell (Long Branch, 19 aprile 1944 – Everson, 24 giugno 2016)

Lorenzo Piani (Giulianova, 27 settembre 1955 – Rimini, 14 agosto 2016)

Bobby Hutcherson (Los Angeles, 27 gennaio 1941 – 15 agosto 2016)

Toots Thielemans (Bruxelles, 29 aprile 1922 – La Hulpe, 22 agosto 2016)

Carlo D’Angiò (Napoli, 1946 – Napoli, 5 settembre 2016)

Prince Buster (Kingston, 28 maggio 1938 – Miami, 8 settembre 2016)

Bobby Breen (Montréal, 4 novembre 1927 – Pompano Beach, 19 settembre 2016)

Shawty Lo (Atlanta, 22 marzo 1976 – Atlanta, 21 settembre 2016)

Rod Temperton (Cleethorpes, 9 ottobre 1949 – Londra, 6 ottobre 2016)

Pete Burns (Bebington, 5 agosto 1959 – Londra, 23 ottobre 2016)

Bobby Vee (Fargo, 30 aprile 1943 – Rogers, 24 ottobre 2016)

Roland Dyens (Tunisi, 19 ottobre 1955 – 29 ottobre 2016)

Bap Kennedy (Belfast, 17 giugno 1962 – Belfast, 1º novembre 2016)

Leonard Cohen (Montréal, 21 settembre 1934 – Los Angeles, 7 novembre 2016)

Leon Russell (Lawton, 2 aprile 1942 – Nashville, 13 novembre 2016)

Dave Mancuso (Utica, 20 ottobre 1944 – New York, 14 novembre 2016)

Mose Allison (Tippo, 11 novembre 1927 – Hilton Head, 15 novembre 2016)

Sharon Jones (Augusta, 4 maggio 1956 – Cooperstown, 18 novembre 2016)

Bunny Foy (New York, 13 ottobre 1936 – Nizza, 24 novembre 2016)

Big Syke (Inglewood, 31 marzo 1975 – Hawthorne, 5 dicembre 2016)

Greg Lake (Poole, 10 novembre 1947 – Londra, 7 dicembre 2016)

Rick Parfitt (12 ottobre 1948 – 24 dicembre 2016)

George Michael (Londra, 25 giugno 1963 – Oxfordshire, 25 dicembre 2016)

