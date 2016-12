CAPODANNO A SALERNO

IL 31 DICEMBRE IN PIAZZA AMENDOLA IN CONCERTO

ANTONELLO VENDITTI

Madrina della serata CLAUDIA GERINI

foto Massimo Pica

Anche quest’anno la città di Salerno sarà protagonista della notte di San Silvestro con uno straordinario concerto di ANTONELLO VENDITTI il 31 dicembre dalle ore 21.45 nella suggestiva cornice di Piazza Amendola.

Ospite della serata sarà CLAUDIA GERINI, una delle attrici più amate del panorama italiano, che allo scoccare della mezzanotte sarà anche madrina del tradizionale brindisi di buon anno.

Oltre due ore di concerto con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana per una serata unica che si concluderà con il consueto brindisi di mezzanotte seguito dallo spettacolo pirotecnico.Al brindisi augurale di mezzanotte parteciperanno anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Il grande evento di Capodanno sarà, come ogni anno, il momento culminante della rassegna Luci d’Artista, la straordinaria mostra en plein air di opere d’arte luminose che ha reso Salerno una delle destinazioni turistiche più ambite del panorama nazionale ed europeo. Salerno, città della luce e della bellezza, diventa nel periodo natalizio il luogo di una grande festa per tutte le famiglie, un segno di speranza ed allegria che rasserena l’anima ed aiuta a guardare con più fiducia al futuro. Luci d’Artista e il Capodanno in Piazza aiutano a scoprirne, o riscoprirne, il grande patrimonio storico, artistico, ambientale, enogastronomico e hanno risvolti positivi anche per le attività economiche del commercio, del turismo e del tempo libero.

L’evento è organizzato dal Comune di Salerno e dalla Palco Reale di Gianni Sergio.

