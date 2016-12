MARIE AND THE SUN feat. ZIBBA “Veleno” – il NUOVO VIDEO in un’inedita versione live

“Marie and the Sun” è l’EP d’esordio di MARIE AND THE SUN, disponibile dal 14 ottobre su iTunes, Spotify e tutte le principali piattaforme digitali.

La versione live di “Veleno” con la collaborazione di Zibba è il nuovo video. Il brano, scritto a quattro mani con il cantautore ligure già vincitore del premio della critica al festival di Sanremo 2014, parla di un amore arrivato alla fine del suo percorso, di un sentimento trasformatosi in veleno. Il video affidato alla regia di Davide Colombino è stato girato durante il live dei MARIE AND THE SUN alla Claque di Genova del 15 ottobre scorso.

MARIE AND THE SUN è un duo ligure composto da Giulia Magnani e Francesco Drovandi. Il loro sound sospeso tra pop, nu-soul ed elettronica trova la giusta amalgama tra la passione per la musica black e la voglia di sperimentare e farla propria in una chiave moderna senza dimenticare le proprie origini figlie di un certo cantautorato italiano.

Il loro EP d’esordio è “Marie and the Sun”, un lavoro dalle sonorità internazionali dove i testi in italiano e la voce di Giulia si coniuga perfettamente agli strumenti suonati supportati dalla vocazione elettronica dei beat. Malinconia, amore e ritmi black si mescolano nelle sei tracce del disco, caratterizzato da uno stile ricercato ma allo stesso tempo essenziale, che lascia ampio spazio a melodie fresche ed eleganti. Tutte le strumentali sono state composte ed arrangiate dagli stessi MARIE AND THE SUN in collaborazione con il beatmaker torinese Natty Dub dei Funky Shui Project. La canzone “Veleno” è stata invece scritta insieme al cantautore Zibba.