Capodanno: I concerti per brindare al Nuovo Anno

Ecco un elenco dei principali concerti in piazza previsti la notte del 31 dicembre:

A Milano in piazza Duomo ci saranno Mario Biondi e Annalisa

A Torino, in piazza Castello, i protagonisti saranno Samuel e i PlanetFunk,

A Mantova sarà Daniele Silvestri ad animare la festa,

A Rimini feste diffuse per la città con un concerto di Francesco Renga e Skin che sarà la special guest in versione dj

A Firenze, in piazzale Michelangelo, si esibirà Marco Mengoni,

A Potenza Capodanno con Amadeus che guiderà la diretta di RAI1 con Nek, Valerio Scanu, Benji e Fede,Arisa, Tony Hadley, Alex Britti, Sandy Marton,

A Civitanova Marche Capodanno con Gigi D’Alessio che guiderà la diretta di CANALE5 con Loredana Berté, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo,

A Napoli in piazza Plebiscito suoneranno, tra gli altri, Tiromancino e Clementino

A Roma più di 500 artisti animeranno la notte sui ponti, a Bari ci saranno J-Ax, Fedez e Rovazzi

A Palermo c’è Luca Carboni

A Cosenza si esibirà Alvaro Soler,

A Catania Carmen Consoli e l’orchestra della Notte della Taranta

A Sassari ci sarà Raphael Gualazzi

A Castelsardo Max Gazzè.

Altri eventi:

Umbria Jazz Winter ospita a Orvieto il 29/12 il trio di Christian McBride e il John Patitucci electric guitar Quartet, venerdí, sabato (31) e domenica alle 17 Ryan Truesdell dirigerà “Miles Ahead” e “Porgy and Bess” nella versione di Gil Evans. Venerdì 30 gennaio Fiorella Mannoia canta a Otranto. L’ Angels in Harlem Gospel Choir sarà al Blue Note di Milano fino al 31 dicembre. Rossana Casale mercoledì 4 gennaio sará all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa (CE). Sal Da Vinci è in cartellone al teatro Augusteo di Napoli fino a mercoledì 4/1, notte di Capodanno compresa.

Redazione