LUCIANO LIGABUE: a grande richiesta si aggiungono nuove date al “MADE IN ITALY – PALASPORT 2017”. Biglietti in prevendita da OGGI sabato 31 dicembre dalle ore 11.00!

LUCIANO LIGABUE

“MADE IN ITALY”

IL NUOVO ALBUM DI INEDITI È DOPPIO PLATINO

“G COME GIUNGLA”

IL PRIMO SINGOLO CERTIFICATO ORO

“MADE IN ITALY – PALASPORT 2017”

A GRANDE RICHIESTA SI AGGIUNGONO NUOVE DATE AL TOUR

6 MAGGIO – PalaBam – MANTOVA

9 MAGGIO – Zoppas Arena – CONEGLIANO (Treviso)

12 MAGGIO – Pala Resega – LUGANO

14 MAGGIO – Forest National – BRUXELLES

23 MAGGIO – Pala Florio – BARI

Biglietti disponibili in prevendita da OGGI sabato, 31 dicembre, dalle ore 11.00!

“MADE IN ITALY”, undicesimo disco di inediti di LUCIANO LIGABUE, ventesimo album della sua carriera, ha conquistato il doppio platino dopo essere stato certificato platino a pochi giorni dall’uscita (record dell’anno di vendita per un album nella prima settimana). Grande successo anche per“G COME GIUNGLA”, primo singolo estratto dal disco, che è stato certificato oro (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia)!

“MADE IN ITALY”, inoltre, è ancora al vertice della classifica dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia (diffusa da FIMI).

Prodotto da Luciano Luisi, con musiche, testi e arrangiamenti di Luciano Ligabue, “MADE IN ITALY” (Zoo Aperto/Warner Music) è stato anticipato in radio dai singoli “G COME GIUNGLA” (in rotazione dal 2 settembre) e “MADE IN ITALY” (in rotazione dall’11 novembre).

Questa la tracklist del disco: “La Vita Facile”; “Mi Chiamano Tutti Riko”; “È Venerdì, Non Mi Rompete I Coglioni”; “Vittime E Complici”; “Meno Male”; “G Come Giungla”; “Ho Fatto In Tempo Ad Avere Un Futuro”; “L’Occhio Del Ciclone”; “Quasi Uscito”; “Dottoressa”; “I Miei Quindici Minuti”; “Apperò”; “Made In Italy”; “Un’Altra Realtà”.

Insieme a Ligabue, in questo disco hanno suonato Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi(chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano(batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi(sax baritono).

Dopo “Liga Rock Park”, il doppio evento live il 24 e 25 settembre al Parco di Monza (oltre 130.000 presenze), e la pubblicazione del disco “MADE IN ITALY” (il 18 novembre), Ligabue nel 2017 sarà protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare i brani contenuti nel nuovo album, oltre ai suoi grandi successi.

Redazione