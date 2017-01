Ascolti: Su Rai1 “L’Anno che Verrà” nella notte di San Silvestro fa il botto!

Il Capodanno di Rai1 non ha rivali, L’Anno che Verrà trasmesso in diretta da Potenza ieri sera e proposto in contemporanea anche su Radio1 Rai e nel mondo da Rai Italia è stato visto, come segnala una nota della rete ammiraglia Rai, complessivamente da 18,4 milioni di italiani, che hanno scelto di brindare all’arrivo del Nuovo Anno con Rai1 dedicando mediamente alla visione dello spettacolo oltre 82 minuti.

Queste le parole del direttore di Rai1 Fabiano “Un successo che ha addirittura migliorato quello dello scorso anno dal punto di vista dell’ascolto televisivo, ieri sono stati con noi 18 milioni e 400 mila italiani, quindi tutto il paese si è unito a Potenza e alla Basilicata per festeggiare il nuovo anno. A mezzanotte, nel momento clou, erano quasi 10 milioni i telespettatori sintonizzati su Rai1, circa il 55% quindi oltre uno spettatore su due, ieri, era con Potenza a festeggiare”,

La prima parte dello show (h.20.51-00.57) ha registrato un ascolto medio pari a 5,3 milioni di ascoltatori e uno share del 31.8%, con un progresso di 0,7 punti rispetto all’anno scorso. La seconda parte (1.02-1.59) ha registrato un ascolto medio pari a 3 milioni di ascoltatori e uno share del 31.1%, con una crescita di quasi 2 punti rispetto all’anno scorso. Allo scoccare della mezzanotte sono stati oltre 9,5 milioni gli italiani che hanno brindato al nuovo anno con Rai1 per uno share pari al 54.5%. Brindisi che si è protratto per un altro minuto visto che il picco di ascolto (9,6 milioni) e share (55.4%) si è registrato alle 00.01.

Il successo dello show di Rai 1 è stato trasversale su tutte le fasce di pubblico: 30% tra gli uomini e 33% tra le donne – oltre il 30% tra gli under 24,27 – 29% tra i 25-54enni, 34-37% tra gli over 55.

Si tratta di gran lunga del miglior risultato delle ultime tre edizioni dell’Anno che verrà.

“Questo successo dimostra ancora una volta la capacità della Rai di essere vicina al sentimento degli italiani nei momenti importanti”, ha dichiarato il direttore di Rai1. Per Andrea Fabiano “con l’evento di ieri abbiamo celebrato una grande festa senza però dimenticare la solidarietà verso i nostri connazionali colpiti dal terremoto. Avevamo promesso uno show di grande qualità e credo che la promessa sia stata mantenuta. Commentare questi dati record non può che far piacere il primo dell’anno… Ringrazio calorosamente la città di Potenza e tutta la Basilicata per l’accoglienza, il calore e l’ospitalità che abbiamo ricevuto in questi giorni; e ovviamente ringrazio tutta la squadra Rai, gli autori, i conduttori Amadeus, Teo Teocoli e Francesca Barra, tutti gli artisti, le maestranze, i tecnici, la redazione, la Tgr Basilicata, Radio1 Rai, tutti protagonisti di un grande gioco di squadra capace di confezionare uno show che Rai Italia ha trasmesso tra l’altro in tutto il mondo”.

Su Canale 5 Capodanno con Gigi D’Alessio ha raccolto davanti al video 2.612.000 spettatori pari al 14.98% di share .

Redazione