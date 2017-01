GIONNYSCANDAL

Domenica 8 gennaio,

si esibirà ai Magazzini Generali di Milano

Domenica 8 gennaio il “Reset Tour” di GionnyScandal farà tappa ai Magazzini Generali di Milano (Via Pietrasanta, 16 – ore 19:00 – ingresso 17,00 euro): il rapper non sarà accompagnato soltanto dal Dj (come accade solitamente), ma salirà sul palco con una vera e propria band composta da batterista, chitarrista e Dj, per creare un vero e proprio show e non un semplice live ‘rap’ (biglietti sono disponibili online su www.reset-tour.it – info off@colorsound.com / 02.83301240).

Insieme a questa nuova formazione, GionnyScandal proporrà, tra gli altri, il nuovo singolo ‘Pioggia’:: “è uno dei miei brani preferiti dell’album ‘Reset’, forse perché è uno dei pezzi che rispecchia di più il modo in cui mi sento ogni giorno, parla della solitudine che a volte, anche se un po’ masochista da dire, mi piace. Parla del fatto che va bene anche non stare bene”.

“Pioggia” è estratto da “Reset”, nuovo album di GionnyScandal, uscito lo scorso 14 ottobre per Universal (debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI). Il primo singolo, “Buongiorno” raggiunge in un solo mese 3.200.000 di visualizzazioni su YouTube, battendo così ogni record di GionnyScandal. Su Spotify entra nella Top 50 Viral e nella Top 50 Italy essendo così l’unico dei 3 artisti italiani presenti (insieme a Marco Mengoni, Emma e Tiziano Ferro) con una media di 15.000 ascolti al giorno e raggiungendo in 1 mese 700.000 ascolti su Spotify. Apple Music lo inserisce nella playlist Best Of The Week e Spotify nella playlist Hot Hits che è una delle playlist più seguita sulla piattaforma.

Ospiti del concerto Madh e Giulia Penna.

BIO

Gionata Ruggieri (in arte GionnyScandal) nasce il 27 settembre del 1991.Gionny inizia nel 2009 ad entrare nel mondo dell’ hip hop. Il primo pezzo è dedicato ai suoi genitori “Senza Cancellare”: si diffonde e riscuote molti consensi tra la gente, così Gionny, comincia a credere che la musica sia la sua strada, pensando che quella passione che aveva fin da bambino cominci a dare i suoi frutti. I singoli più importanti, tra cui “Tu che cazzo ne sai di me” , “Ci si vede sulle stelle” e “Grazie”, vengono lanciati, incominciando così a farsi sentire sempre di piu’, sotto ogni aspetto. Il seguito di fan che Gionny ha, cresce ogni giorno, a causa della sua credibilità e della sua capacità di fare musica per tutti, unendo il rap a melodie elettroniche e complesse, molto innovative e ben articolate. Ad oggi, Gionny, conta una media di 2.000.000 di visualizzazioni ai suoi videoclip, conoscendo anche picchi di 3.000.000 di visualizzazioni. Il suo album “HATERS MAKE ME FAMOUS” ha scalato la classifica dei dischi rap più venduti, arrivando 1° in meno di 24 ore nella top 10 dei dischi piu venduti della classifica generale di ITunes. Stessa cosa vale per il secondo album ufficiale “SCANDALAND” che oltre ad essere arrivato sempre 1° nella classifica degli album più venduti su Itunes ha anche debuttato 51esimo nella classifica FIMI (Classifica dei dischi più venduti in Italia). Il terzo album “MAI PIU’ COME TE” ha riscontrato più successo dei due album precedenti. Gionny ha collaborato con grandi della musica come: MAXI-B, RAIGE, RAYDEN e CLEMENTINO. E’ stato 1° in classifica per parecchie settimane, rimanendo tutt’ora tra i “TOP 20” nella categoria HipHop/Rap. L’ultimo album uscito “GIONATA” viene distribuito da Sony Music e debutta al 6° posto della classifica dei dischi più venduti in Italia.

Redazione