Mediaset trasmette su ITALIA1 giovedì 5 gennaio alle 21.10 il live che EMMA ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago

Dopo Alessandra Amoroso e il suo Vivere a Colori Tour trasmesso il 29 dicembre scorso su Italia1, Giovedì 5 gennaio alle 21.10 il concerto d’esordio del tour 2016 di Emma Marrone, apre la nuova stagione musicale della rete. L’ultima tournée della cantante salentina è partita dal Mediolanum Forum di Assago e ha fatto tappa nei principali palasport italiani. In due ore di spettacolo l’artista vincitrice di Amici9, oltre a cimentarsi nei suoi più grandi successi, ha cantato per la prima volta i brani contenuti nell’album Adesso, interamente prodotto da lei insieme a Luca Mattioni, recentemente certificato doppio disco di platino e da poco disponibile anche in un’edizione deluxe contenente le immagini del tour e un secondo disco dal vivo.

Incredibili i numeri dell’ Adesso Tour: 23 brani in scaletta, 18 mq di palco, 3 schermi led per un totale di 140 mq di superficie e 110 persone di staff. Al fianco di Emma sul palco il corpo di ballo composto da Daniele Sibilli, Gabriele Esposito, Anthony Donadio, Jonathan Gerlo e una band internazionale formata da Alex Torjussen (batteria), Ryan Haberfield (chitarria), Luca Visigalli (basso), Roberto Angelini (chitarra), Massimo Greco (tastiere), Arianna Mereu (cori) e Luca Mattioni (tastiere e synth) che si è occupato anche della direzione musicale.

