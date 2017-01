Valerio Scanu un anno di successi e l’omaggio a Mango al concerto di Capodanno di Rai1 – GUARDA VIDEO

Per Valerio Scanu il 2016 è stato un anno di soddisfazioni sotto ogni punto di vista soprattutto quello artistico segnato da tappe importanti come la partecipazione al Festival di Sanremo con un brano scritto per lui da Fabrizio Moro Finalmente Piove a sei anni dalla precedente partecipazione nel 2010 che l’ha visto vincitore col brano che è passato alla storia come “la canzone dei laghi” Per Tutte le Volte Che...

Soddisfazioni che si sono concretizzate in numeri di vendita sia del nuovo brano sanremese Finalmente Piove sia di quello presentato nella serata delle cover Io Vivrò (senza te) certificati rispettivamente platino e oro dalla Fimi/Gfk. Alla partecipazione al Festival è seguito un Tour live ricco di date e di “bagni di folla” in varie piazze d’Italia e poi ancora ospitate e partecipazioni televisive varie che hanno consolidato la sua fama e notorietà tra il pubblico televisivo. Non è mancato naturalmente il tradizionale concerto di Natale all’Auditorium Parco della Musica a Roma il 17 dicembre che ha registrato il sold out e che Valerio ha riproposto nella sua terra a La Maddalena il 22 dicembre, per chiudere infine in bellezza un anno di successi A L’Anno Che Verrà, il concerto di Capodanno 2017 di Rai1 in diretta da Potenza dove Valerio Scanu si è esibito presentando due dei suoi brani di maggior successo ed un emozionante omaggio a Mango con l’interpretazione di due brani dell’artista scomparso il 7 dicembre del 2014, Oro e La Rondine che vi proponiamo in questo video tratto dalla pagina ufficiale del cantante, che evidenziano la sua vocalità creativa.