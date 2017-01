LP(Laura Pergolizzi) nel 2017 tre concerti in Italia. GUARDA VIDEO

È ufficiale. Laura Pergolizzi sarà nuovamente in tournée in Italia nel 2017. A darne notizia la stessa cantante statunitense, attraverso il suo sito ufficiale. L’1 aprile al Vox Club di Nonantola provincia di Modena, il 2 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e il 3 aprile all’Alcatraz di Milano le date dei suoi concerti.

Laura Pergolizzi conosciuta come LP nel mondo musicale è una pop star ma sconosciuta fino a poco tempo fa in Italia dove è prepotentemente balzata alla ribalta con Lost On You una canzone che si è imposta nel mercato discografico europeo arrivando in vetta alle classifiche.

Americana ma di origini italiane vanta una carriera prestigiosissima. In passato autrice di canzoni di successo come: “Cheers (Drink to That)” per Rihanna e “Shine Ya Light” per Rita Ora. Ha anche assunto notevoli crediti in canzoni di artisti che vanno dai Backstreet Boys a Cher e Christina Aguilera. Nel 2001 e nel 2004 pubblica due album: Heart-Shaped Scar e Subuebn Sprawl & Alcohol.

Ma è col singolo Into the wild del 2011 che la sua carriera ottiene un notevole slancio.

La canzone, da lei scritta e interpretata, viene usata per una campagna pubblicitaria. Musica e pubblicità insieme fanno si che la cantante venga conosciuta meglio dal grande pubblico. Il successo del singolo, le dà l’opportunità d’incidere il suo primo EP Into the wild – Live at EastWest Studios nell’aprile del 2012. Con la nascita del quale iniziano i primi tour e le partecipazioni a numerosi festival come: il South by Southwest, Bonnaroo, Lollapalooza, Bumbershoot, Tropfest, Sonic Boom a Tokyo e Hyde Park a Londra.

Il suo terzo album, Forever for Now esce il 1° aprile 2014, è l’album di svolta dal quale LP passa dal sound al pop da cui è sempre stata affascinata. Nel 2015 incide Muddy Waters. Ancora una volta, una fortunata collaborazione con il mondo della pellicola, fa sì che LP assapori le vette della Hit Americana. L’apice del successo arriva nel 2016 con Lost On You hit dal forte impatto commerciale con cui si affaccia nei principali mercati europei.

In Francia e in Italia raggiunge, in poco tempo, i vertici delle classifiche. Pubblica un video musicale e, nel novembre 2016, annuncia l’uscita del suo quarto album. Iniziando una mini tournée in Italia che la porta a Milano, Roma e a Napoli.

