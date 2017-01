Tema della puntata è “la buona stella”. Ospiti Paolo Fox che, segno per segno, racconterà le previsioni del nuovo anno; Orietta Berti, “stella” della musica; Luca Rossettini che ha tramutato la passione per lo spazio in un lavoro e Giuseppina Poppa, impegnata in campagne di solidarietà.

Redazione