FRANCESCO DE GREGORI: il 3 febbraio esce “SOTTO IL VULCANO”, doppio album live registrato al Teatro Antico di Taormina

FRANCESCO DE GREGORI

IL 3 FEBBRAIO ESCE IL DOPPIO ALBUM

“SOTTO IL VULCANO”

Uno straordinario live registrato

al Teatro Antico di Taormina

Venerdì 3 febbraio esce “SOTTO IL VULCANO” (prodotto da F&P Group e Caravan/distribuito da Sony Music), doppio cd live di FRANCESCO DE GREGORI,registrato lo scorso 27 agosto durante il concerto al Teatro Antico di Taormina nel corso del suo “Amore e Furto tour”.

Il disco, che sarà disponibile in preorder su iTunes da venerdì 20 gennaio, sarà anticipato dal brano “4 marzo 1943”, in rotazione radiofonica sempre da venerdì 20 gennaio.

Questa la tracklist del doppio album “Sotto il vulcano”:

CD 1: “Pezzi di vetro”, “L’agnello di Dio”, “La leva calcistica della classe ’68”, “Vai in Africa, Celestino!”, “La storia”, “Alice”, “Caterina”, “Sempre e per sempre”, “Servire qualcuno”, “Un angioletto come te”, “Come il giorno”.

CD 2: “L’abbigliamento di un fuochista”, “Generale”, “Il panorama di Betlemme”, “Sotto le stelle del Messico a trapanar”, “Titanic”, “Rimmel”, “4 marzo 1943”, “La donna cannone”, “Fiorellino 12&35”.

Redazione