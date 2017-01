Pippo Baudo “Maria De Filippi a Sanremo 2017?: “Conti-De Filippi scelta intelligente” …”Maria è una leader, non la showgirl che balla, non si presenterà con la farfallina stile Belen.

Anche Pippo Baudo veterano conduttore del Festival di Sanremo dice la sua su quella che ormai sembra essere più che una possibilità: la presenza di Maria De Filippi su invito di Carlo Conti, sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2017. Manca solo l’ufficialità alla notizia che tuttavia potrebbe arrivare nel corso della conferenza stampa dell’11 gennaio e se così fosse, sarà la seconda volta per la De Filippi che all’Ariston c’era già stata, come co-conduttrice per una sera insieme a Paolo Bonolis, nel 2009.

Pippo Baudo benedice la scelta di Carlo Conti in una intervista rilasciata a Repubblica afferma:

“Conti ha fatto una scelta intelligente. E’ al suo terzo Festival, doveva proporre qualcosa di forte. Maria ha un pubblico fedele, che la segue qualunque cosa faccia. I suoi spettatori, sommati a quelli di Carlo, formano l’intera platea televisiva”.

Raiset celebrato all’Ariston? “Ormai ci sono 180 reti, non sono più gli anni in cui le emittenti, per farsi concorrenza, si strappavano i conduttori da una rete all’altra. Che si uniscano a Sanremo è solo il primo passo. Mediaset si inventerà un evento analogo di una settimana su Canale 5 in cui andranno ospiti i volti Rai. C’è l’andata e il ritorno, come per il campionato”.

Come sarà la De Filippi sul palco? “Sarà una co-conduzione vera. Maria è una leader, non è la showgirl che balla, non si presenterà con la farfallina stile Belen… A meno che non voglia stupirci anche sotto questo punto di vista”.

Secondo indiscrezioni alla insolita coppia si unirà anche Maurizio Crozza, per dar vita a dei siparietti comici che pare piacciono tanto a Carlo Conti.

Insomma come afferma Baudo “Gli steccati Rai-Mediaset sono stati abbattuti, non hanno più senso. Carlo e Maria insieme sono una potenza!“

Redazione