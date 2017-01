PREMIO LUCIO DALLA vola a SANREMO

Per un giorno Premio Lucio Dalla traslocherà da Bologna a Sanremo. Team storico al completo, new entry e artisti vari in rassegna alla serata/vetrina musicale del prossimo 10 Febbraio a cui presenzieranno: Maurizio Meli patron del Premio, Claudia Scaglioni cugina di Lucio dalla e madrina ufficiale del Premio, Eleonora Zappulla responsabile nazionale selezioni regionali, Alessandra Boni marketing, Manuel Auteri discografico e coachlab

del Premio, Renato Droghetti produttore musicale, arrangiatore e direttore d’orchestra oltre che coachlab del Premio,Tinamaria Marongiu cantautrice, Andrea Sassoli De Bianchi autore e compositore, Massimo Carpani firma di molti dischi

di Lucio Dalla, De Andrè, Guccini e altri grandi nomi italiani, Simona Rae interprete e cantante della nazionale Orchestra Casadei e, in standby, Paky Arcella conduttore e produttore televisivo. Una serata di musica alla Premio Lucio Dalla tra brani autorali e omaggi al caro Maestro e Poeta scomparso per celebrare i primi 5 anni di questo meraviglioso progetto artistico nazionale che ha visto tanti artisti in passerella.

Il tutto nel cuore pulsante della musica italiana. La location è la sala “Il Profumo del Mosto” nella centralissima Piazza Colombo di Sanremo e esattamente tra l’Ariston e il Palafiori. Celebrazioni che culmineranno a Maggio con la Finalissima nazionale della 5^ edizione del Premio al Teatro Guardassoni di Via D’Azeglio a Bologna. A giorni scadono le selezioni online per accedere alla 5^ edizione di Premio Lucio Dalla. Sono ancora aperte le candidature per Premio Lucio Dalla a Sanremo. Vetrina musicale riservata a tutti gli artisti del Premio inclusi i concorrenti a questa 5^ edizione.

Per info e iscrizioni: info@premioluciodalla.eu o al sito ufficiale http://www.premioluciodalla.eu .

Redazione