Gli alieni dell’electro Djs From Mars si uniscono al tecnologico dj svizzero Robotronika, e colpiscono al centro della scena elettronica con un potenziale anthem dal titolo di “Always There For You“, con il vocal dell’italiano Dani Galenda.

La traccia ha una melodia ipnotica e morbida ma si evolve in un drop solido e geometrico, e ha tutte le carte in regola per entrare in loop nelle playlist di tutto il pianeta.

I Djs From Mars sono veterani della scena elettronica, che li vede presenti in modo costante negli ultimi anni. Con più di 70 milioni di visite sui loro canali YouTube, e i supporti di pesi massimi della scena come David Guetta, Afrojack, Firebeatz, Ummet Ozcan, VINAI e molti altri, continuano giorno dopo giorno a confermarsi una solida realtà nel panorama EDM internazionale.

Robotronika è uno dei più conosciuti e apprezzati LED DJ del mondo. Con più di mezzo milione di play sul singolo d’esordio “We Are Robotronika” e oltre 200 show in più di 12 nazioni, il suo percorso è in continua evoluzione verso il gotha della musica elettronica.

In più il dj italiano Luca Testa (DimMak, PandaFunk, Mad Decent) aggiunge il suo tocco new school alla traccia, dando un sapore di avanguardia al progetto.

Redazione