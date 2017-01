U2: Il tour mondiale farà tappa a Roma il 15 luglio 2017 – Biglietti in vendita a partire dal 16 gennaio. GUARDA VIDEO

E’ ufficile gli U2 tornano in Italia per festeggiare i 30 anni di “The Joshua Tree” unica tappa prevista a Roma allo stadio Olimpico, il prossimo 15 luglio (la data è apparsa sul sito della band ndr).Per l’occasione Bono e compagni suoneranno l’album per intero. Il “U2: the Joshua tree 2017” prenderà il via il 12 maggio da Vancouver. In Europa ad aprire i concerti degli U2, a sorpresa ci sarà Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds: «Sarà un piacere e un onore dare il mio contributo a quello che tuttora è il più grande spettacolo al mondo», ha commentato l’ex leader degli Oasis. Negli Stati Uniti invece gli U2 avranno il supporto di Mumford & Sons, the Lumineers e One Republic.

I biglietti per U2: The Joshua Tree Tour 2017 saranno in vendita da lunedì 16 gennaio in Irlanda, Regno Unito ed Europa (U) (dalle 10:00 per l’Italia), e da martedì 17 gennaio in Canada e Stati Uniti. Come sempre, gli iscritti al Fan Club ufficiale degli U2 potranno accedere ad una prevendita esclusiva su U2.com da mercoledì 11 gennaio ore 9:00 a venerdì 13 gennaio ore 17:00 (ora locale).