DENTE – l’esibizione live su RAI 2 a QUELLI CHE IL CALCIO e il nuovo TOUR in ITALIA ed EUROPA

“Canzoni per metà” è il nuovo fortunato album di DENTE, disponibile da venerdì 7 ottobre per l’etichetta Pastiglie su iTunes, tutte le maggiori piattaforme digitali e in tutti i negozi di dischi in formato cd e vinile distribuito da Sony Music Entertainment. L’album ha esordito al 12° posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. La scorsa domenica DENTE è stato ospite su RAI 2 dello storico show domenicale QUELLI CHE IL CALCIO, in cui ha suonato insieme alla sua band il singolo “Cosa devo fare”. L’esibizione completa è visibile a questo LINK. Dopo il lunghissimo tour che ha visto DENTE toccare le maggiori città italiane con numerosi sold-out nei mesi ottobre, novembre e dicembre, il cantautore riparte di nuovo sempre accompagnato dai Plastic Made Sofa per calcare nuovi palchi in Italia e per ritornare in Europa live a Bruxelles, Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Valencia e Madrid. Ecco le prime date confermate del “Canzoni per metà TOUR” per il 2017: 26.01 Latina – Sottoscala 9

27.01 Santa Maria a Vico (CE) – SMAV

28.01 Modena – Off

03.02 Legnano (MI) Land of Freedom

04.02 Grosseto – FAQ

10.02 Cagliari – Fabrik

11.02 Sassari – The Hor Music Club

16.02 Fano (PU) – Teatro della Fortuna

17.02 Pescara – Tipografia

18.02 Arezzo – Karemaski

03.03 Cavriago (RE) – Circolo Kessel

17.03 Bruxelles – VK

19.03 Amsterdam – Sugar Factory

21.03 Parigi – L’Alimentation Generale

22.03 Londra – The Forge

25.03 Barcellona – Cat Tradicionarius

26.03 Valencia – Loco Club

27.03 Madrid – Café Berlin DENTE è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. “Canzoni per metà” è già dal titolo una chiara dichiarazione d’intenti, un doppio senso che indica da una parte brani dedicati alle “dolci metà” passate, presenti e future di DENTE, dall’altra canzoni a volte brevi e dirette e spesso dalla struttura spiazzante tanto da poter sembrare quasi incompiute, ma che incompiute non sono. Dopo dieci anni di carriera DENTE rimane tra i pochi coraggiosi artisti capaci di continuare a sperimentare, destrutturando la forma canzone pur mantenendo intatta una solida identità pop: le 20 tracce si snodano tra melodie intime e soffuse che accompagnano storie sentimentali agrodolci, caratterizzate da una poetica pungente, ironica e a tratti crudele. DENTE ha presentato il primo singolo “Curriculum” lo scorso 13 settembre in diretta Facebook realizzando tredici diversi video in dodici ore, da mezzogiorno a mezzanotte, in una lunga maratona per le strade di Milano. Un modo inedito e coraggioso di usare i social network che ha appassionato pubblico e addetti ai lavori: le brevi clip hanno totalizzato nel corso della giornata più di 100mila visualizzazioni. E’ disponibile il VIDEO che ripercorre la #maratonacurriculum, regia e montaggio di Francesco Imperato. Il nuovo video estratto è “Cosa devo fare“, un brano in cui il pop di DENTE si fonde con distesi ritmi reggae/dub, trascinati da una batteria elettronica che accompagna un testo disilluso in cui “ci si chiedono e si chiedono molte cose, spesso alle persone sbagliate”. Il VIDEO, girato da Jacopo Farina, trasforma “Cosa devo fare“ nella melodia visionaria di un surreale carillon. A dieci anni dal primo disco solista DENTE si riconferma quindi un interprete brillante e credibile, un artista che con dedizione porta avanti in assoluta libertà la sua sincera e ambiziosa avventura musicale. FOTO

