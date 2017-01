ROBERTA GIALLO

DA OGGI IN RADIO

“IN AMORE MUOIO DI FRONTALE”

secondo singolo estratto dal disco

“L’OSCURITÀ DI GUILLAUME”

in uscita il 20 gennaio

A GRANDE RICHIESTA DOPPIO APPUNTAMENTO LIVE AL BRAVO CAFFÈ DI BOLOGNA!

IL 24 GENNAIO E IL 1 FEBBRAIO

Da oggi, martedì 10 gennaio, è disponibile in radio “IN AMORE MUOIO DI FRONTALE”, secondo singolo estratto da “L’OSCURITÀ DI GUILLAUME”, nuovo album della cantautrice ROBERTA GIALLO in uscita il 20 gennaio e già anticipato dal primo singolo “Amore Amor”.

Si aggiunge a grande richiesta la seconda data di presentazione live del disco “L’OSCURITÀ DI GUILLAUME” di ROBERTA GIALLO a Bologna. Le date si terranno martedì 24 gennaio e mercoledì 1 febbraio presso il Bravo Caffè (via Mascarella, 1– ore 21.30 – ingresso gratuito). Durante entrambe le serate la cantautrice sarà accompagnata da Pietro Posani (chitarra),Enrico Dolcetto (basso) Marco Paganelli (batteria). Opening act il cantautore bolognese Nicolas Bonazzi e la cantautrice Tonia Cestari.

Prossimi appuntamenti: martedì 14 febbraio presso il Cinema Cristallo di Dolceacqua (IM) e sabato 11 marzo presso Zio Live Club di Milano.

«”IN AMORE MUOIO DI FRONTALE”, manifesto attraverso cui dichiaro senza filtri cosa è stato per me l’amore in passato: un incidente distruttivo – racconta Roberta Giallo in merito al singolo – Nella mia “fase di crescita” ammetto di aver avuto la tendenza, ma anche la volontà, di vivere le cose in modo devastante, di sognare in modo folle e senza limiti. La mia smisurata immaginazione mi ha portato spesso a sconfinare, a ricamare intorno alla realtà, quindi necessariamente, a cadere, a sbattere la testa. Tuttavia, è anche vero che l’amore “idealizzato” a volte può avere l’effetto benefico di una fuga da noi stessi e dal mondo che non ci piace, essere un pianeta sul quale atterrare quando tutto intorno va male e ci violenta, e allora ci si rifugia in un amore aulico, persino lontano da noi, dove l’anima e il cuore tornano a battere e a respirare più forte, innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto…»

Questo il link per acquistare il brano “IN AMORE MUOIO DI FRONTALE” su iTunes:

https://itunes.apple.com/it/album/in-amore-muoio-di-frontale/id1191298620.

“L’OSCURITÀ DI GUILLAUME” è un concept album che racconta di una storia d’amore travagliata. Attraverso la sua voce, la cantautrice marchigiana, bolognese d’adozione, intraprende un viaggio interiore che ripercorre un capitolo preciso della sua vita. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Roberta Giallo, ad eccezione dei brani “Amore Amor” e “Gu‘”, di cui la musica è stata scritta insieme a Mauro Malavasi. Il disco è stato arrangiato e suonato da Mauro Malavasi e Roberta Giallo.

Questa la tracklist dell’album: “In amore muoio di frontale”, “Con la fantasia”, “Acqua di fiume”, “Notte di luna senza stelle”, “Amore Amor”, “Giornata no”, “Mon ange (l’amor vicino)”, “Non amarmi due secondi”, “Io amo le cicale”, “Nuvola”, “Oz”, “Gù”.

Questo il video di “Amore Amor”:

Redazione