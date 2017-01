Special Festival Città della Spezia, i BIG della canzone italiana sul palco con i cantanti disabili – GUARDA VIDEO

Saranno 7 le coppie in gara durante Special Festival Città della Spezia, il prossimo 13 gennaio presso il Teatro Civico cittadino. La “gara” canora, con scopo altamente inclusivo, ospiterà 7 BIG della musica italiana che si esibiranno assieme a cantanti con disabilità intellettiva per la prima volta su un palco così importante. Di seguito la lista della coppie con le relative canzoni in gara:

Alexia con Barbara Longhi da Varese in gara con il brano "Per dire di no" di Alexia

Loredana D'Anghera e Sugarfree con Bernardo Moscarà da Catania con il brano "Cleptomania" degli Sugarfree

Massimo di Cataldo con Simone Bianchi da La Spezia in gara con il brano "Se adesso te ne vai" di Massimo di Cataldo

Moreno con Adriana Caldarella da Firenze in gara con il brano "Senza Fare Sul Serio" di Malika Ayane

Omar Pedrini con Marco Guano da La Spezia in gara con il brano "Chi fermerà la musica" dei Pooh

Pierdavide Carone con Elisa Bruna Urbani da Torino in gara con il brano "Di notte" di Pierdavide Carone

Tazenda con Mariano Scauri e Luciano Curziotti da Parma in gara con il brano "Spunta la luna dal monte" dei Tazenda

Special guest che si esibiranno fuori gara saranno Mario Biondi, Enrico Ruggeri e Fausto Leali, la serata sarà condotta da Savino Zaba con la partecipazione del comico spezzino Dario Vergassola. Durante la manifestazione saliranno sul palco anche tanti ospiti speciali sempre accompagnati da musicisti cenanti con disabilità intellettiva. La funambolica formazione genovese Buio Pesto con Romina Repetto, il cantautore Gheri assieme a Michele Carini e Matteo Becucci, vincitore della seconda edizione di X Factor, accompagnato da Gianni Pietracaprina. Nella serata è anche prevista l’esibizione del corpo di ballo Centro Studio Danza Dancing Project.

Il progetto vuole evidenziare come la musica sia uno strumento con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, promuovendo una concezione di disabilità intesa come “risorsa”, sottolineando la possibilità anche per le persone con disabilità intellettiva di raggiungere obiettivi personali, significativi e di gratificazione e favorendo processi d’inclusione e di socializzazione. Si tratta di un progetto innovativo che non ha precedenti anche a livello internazionale. La “gara” canora vedrà duetti tra big e cantanti con disabilità intellettiva impegnati nell’esecuzione di un brano tra quelli più famosi dell’artista o scelto tra le migliori canzoni del repertorio italiano o internazionale. La manifestazione nasce da un’idea di Stefano De Martino ed Alessia Bonati, con la collaborazione di Anffas Onlus La Spezia, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anffas Onlus Nazionale, Anffas Onlus Regionale, Special Olympics Italia e con la collaborazione del Premio Lunezia, Nazionale Italiana Cantanti, Regione Liguria, Provincia della Spezia, Comune della Spezia.

VIDEOSALUTO ENRICO RUGGERI

Redazione