MAGALLI su SANREMO: DE FILIPPI? NON NE INTRAVEDO DEL TUTTO L’UTILITA’

“De Filippi a Sanremo? Se Carlo Conti l’ha scelta ne intravede l’utilità. Io ancora non la intravedo del tutto, ma ben venga”. A parlare è Giancarlo Magalli, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Maria è brava a scrivere ed ideare i programmi, è brava anche nel gestirli, ma insomma lei si siede sulle scale e dice una parola ogni tanto. Sanremo – ha spiegato Magalli a Rai Radio1 – però non va scritto, lì uno entra, canta e poi si passa ad altro”. D’accordo, ma Sanremo è anche intrattenimento, show. “Si, ma che show farebbe Maria?”. Al posto di Conti non l’avrebbe chiamata? “Non lo so, lei è sempre molto timida, poco loquace. In un baraccone molto rumoroso come Sanremo la vedo un po’ come quella che alle feste sta seduta da una parte”, ha concluso a Un Giorno da Pecora Magalli.