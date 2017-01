RAI1: LE COVER DELLA 67ma EDIZIONE DI SANREMO

Sul palco di Sanremo accanto alle novità c’è spazio come sempre anche per i ricordi. Nella terza serata del 67° Festival, giovedì 9 febbraio, prevista l’interpretazione-esecuzione di 16 cover. Le performance saranno votate con sistema misto: del pubblico, tramite televoto e della giuria della sala stampa. Alla cover che risulterà più votata sarà assegnato un premio. Di seguito, l’elenco delle 22 cover, di cui solo 16 saranno eseguite (6 artisti, infatti, nella serata di giovedì saranno impegnati a interpretare il proprio brano nel “torneo a girone eliminatorio”):

• Al Bano – Pregherò

• Bianca Atzei – Con il nastro rosa

• Alessio Bernabei – Un giorno credi

• Michele Bravi – La stagione dell’amore

• Chiara – Diamante

• Clementino – Svalutation

• Lodovico Comello – Le mille bolle blu

• Gigi D’Alessio – L’immensità

• Elodie – Quando finisce un amore

• Giusy Ferreri – Il paradiso

• Francesco Gabbani – Susanna

• Fiorella Mannoia – Sempre e per sempre

• Marco Masini – Signor tenente

• Ermal Meta – Amara terra mia

• Fabrizio Moro – La leva calcistica della classe ’68

• Nesli e Alice Paba – Ma il cielo è sempre più blu

• Raige e Giulia Luzi – C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

• Ron – Insieme a te non ci sto più

• Samuel – Ho difeso il mio amore

• Sergio Sylvestre – La pelle nera

• Paola Turci – Un’emozione da poco

• Michele Zarrillo – Se tu non torni