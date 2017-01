RAI1: MUSIC QUIZ Quarto appuntamento del game show musicale con Amadeus

Dopo la pausa dell’Epifania, venerdì 13 gennaio alle 21.25 su Rai1, torna l’appuntamento con “Music Quiz”, il game show musicale condotto da Amadeus dall’Auditorium Rai Di Napoli, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nuova sfida tra otto personaggi famosi, divisi in due squadre, per cercare di indovinare l’interprete delle canzoni che vengono fatte ascoltare in studio. Si gioca con la musica, di tutti i generi, dai grandi classici alle canzoni più recenti, nazionali e internazionali, in un clima allegro e da grande festa. Durante le varie manche, vengono coinvolti anche i concorrenti in gara o alcune guest star, come Luca Ward che “recita” i testi di alcune canzoni. Alla fine di tutti i round, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti si sfidano nel gioco finale che elegge il Campione della puntata.

Gli ospiti non sono statia comunicati

