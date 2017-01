15/01/2017 #RAI1: TECHETECHETE’ Dedicato a Luciano Pavarotti

Domenica 15 gennaio alle 20.35, la puntata di Techetechetè in onda su Rai1 verrà dedicata interamente al Maestro Luciano Pavarotti, considerato uno dei più grandi tenori al mondo. Pavarotti verrà proposto in molte sequenze celebri e in duetti con i più grandi artisti mondiali. Vari momenti di spettacolo che vedranno sempre protagonista il grande artista mentre duetta con i più celebri cantanti pop, tanto da contribuire in modo significativo allo sviluppo del filone musicale definito lyric-pop. Con lui hanno cantato Elton John, Bono Vox, George Michael, Liza Minelli, James Brown, Skin, Lauira Pausini, Lucio Dalla. Rare immagini che la Rai propone proprio per questo speciale, musica e tanta passione, proprio comne la vita del grande Luciano.

Redazione