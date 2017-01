SPECIAL GUEST, Festival di produzioni originali: il 16 Gennaio, al Teatro Eliseo gli Atrìo incontrano la stella del jazz Fabrizio Bosso

Protagonisti del secondo appuntamento della rassegna SPECIAL GUEST, Festival di produzioni originali, nato da un progetto promosso dal Teatro Eliseo & Saint Louis che coinvolge artisti di fama internazionale e un team di giovani musicisti, arrangiatori, cantanti, tecnici del suono, Lunedì 16 Gennaio, gli Atrio giovane trio formato da Gianluca Massetti alle tastiere, Dario Giacovelli al basso e Moreno Maugliani alla batteria e poi il trombettista Fabrizio Bosso.

Un incontro speciale tra le sonorità del “trio” fondato sulla ricerca di un sound contemporaneo che non perda di vista il valore della tradizione, caratterizzato da un repertorio di composizioni originali, basate sull’intreccio ritmico e la liricità melodica e il solido eclettismo della stella del jazz italiano, il trombettista Fabrizio Bosso. Molte sono le sue collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale e le partecipazioni a Festival prestigiosi, in Italia e all’estero. In particolare, raggiunge una grande popolarità in Giappone, dove torna sistematicamente con i suoi progetti.

Tra i nomi del panorama musicale italiano e internazionale che hanno sposato la filosofia di Special Guest che si alterneranno all’Eliseo, con un appuntamento a cadenza mensile fino a giugno, Peppe Servillo, Vince Mendoza, Guy Barker, Antonella Ruggiero, Kurt Elling, Gegè Telesforo, Maria Pia De Vito (foto), Rosario Giuliani, Javier Girotto.

Redazione